96 năm thành lập Đảng: Đảng viên trẻ phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở

Lực lượng nòng cốt, tiên phong ở cơ sở

Một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu là đồng chí H’Bát Niê, Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Cư Ê Bông, phường Ea Kao. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2013, chị H’Bát Niê quyết định trở về buôn làng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Năm 2019, với sự tín nhiệm của bà con, chị được bầu là Trưởng buôn kiêm Bí thư Chi bộ. Những ngày đầu đảm nhiệm “hai vai”, khối lượng công việc lớn, song bằng tinh thần trách nhiệm, chị từng bước khẳng định vai trò trong lãnh đạo, điều hành, luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng gánh vác việc lớn nhỏ trong buôn.

Đội ngũ đảng viên trẻ từng bước khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần lan tỏa niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngay từ cơ sở. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Không chỉ tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, chị còn chú trọng đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào đời sống bà con. Song song với đó, chị luôn chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, nhất là quần chúng là người dân tộc thiểu số, nhằm chuẩn bị lực lượng kế cận lâu dài cho buôn làng...

“Bản thân là đảng viên trẻ, được nhân dân tín nhiệm, tôi luôn tiên phong, gương mẫu đi trước, làm trước, đồng thời gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin. Từ đó, người dân tự nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng buôn phát triển đi lên”, chị H’Bát Niê chia sẻ.

Tương tự, anh Y Đen Êban (dân tộc Ê Đê, sinh năm 1990), Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự buôn Dhă Prŏng, phường Buôn Ma Thuột là đảng viên trẻ năng nổ, gương mẫu. Gắn bó hơn 10 năm với công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, anh luôn cùng các thành viên trong tổ bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, không nghe, không tin theo các đối tượng xấu kích động.

Buôn Dhă Prŏng trước đây từng là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, song đến nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hơn một năm qua, anh Y Đen đã tham gia trên 50 buổi tuyên truyền pháp luật, phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an xử lý hơn 20 vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững bình yên buôn làng.

Với những đóng góp đó, anh vinh dự là đại diện tham dự Hội nghị sơ kết một năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 11/2025.

Chị H’Linh Enuol, Buôn trưởng buôn Dhă Prŏng cho biết, là đảng viên trẻ, anh Y Đen Êban luôn gương mẫu, rất tích cực, nhiệt huyết với công việc. Tại buôn khi có sự việc, anh luôn có mặt kịp thời, giữ gìn bình yên trong buôn làng.

Thực tiễn cho thấy, đội ngũ đảng viên trẻ trên các lĩnh vực đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần lan tỏa niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngay từ cơ sở.

Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên trẻ

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt giai đoạn sau sáp nhập, các cấp ủy ở Đắk Lắk đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trẻ.

Tại xã Ea Kiết, từ tháng 7-12/2025, Đảng bộ xã đã kết nạp 16/11 đảng viên, đạt 145% chỉ tiêu giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 609 đảng viên. Trong đó, tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng, góp phần trẻ hóa đội ngũ và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Ea Kiết cho biết, sau sáp nhập, Đảng bộ đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên trẻ, nhất là quần chúng là người dân tộc thiểu số; rà soát, quy hoạch cán bộ, cử cán bộ trẻ đi đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài. Các đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, nhất là tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 138.941 đảng viên. 102/102 Đảng bộ xã, phường đều kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu. Số đảng viên mới kết nạp trong năm 2025 là 4.340 đảng viên.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Bá Kim cho biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tỉnh ủy xác định nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ là nhiệm vụ xuyên suốt, trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng và kỹ năng thực tiễn cho đảng viên trẻ. Các cấp ủy đã chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; tăng cường phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể để đảng viên trẻ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn cơ sở. Qua đó, mỗi đảng viên đã khẳng định được bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò đội ngũ đảng viên trẻ đang góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo nền tảng nhân sự lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới./.