96 năm thành lập Đảng: Đảng ta - Niềm tin và khát vọng

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng, xâm lược Việt Nam. Đất nước ta bị một quốc gia phương Tây chia làm 3 kỳ Bắc - Trung - Nam nhằm dễ bề áp bức, cai trị. Chế độ phong kiến mục nát, các phong trào yêu nước ngày đó dâng lên mạnh mẽ nhưng mạnh mà chưa đúng đường: Người đi theo bạo động tự phát, người trông cậy cải lương, người gửi gắm vào ngoại bang... Lòng yêu nước không thiếu, ý chí không thiếu nhưng thiếu một ngọn cờ chung, thiếu đường lối khoa học, thiếu tổ chức chặt chẽ, thiếu lực lượng lãnh đạo đủ bản lĩnh. Vì thế, nhiều phong trào yêu nước anh dũng đã thất bại. Máu đổ, xương tan. Dân tộc ta sống trong đau khổ, lầm than.



Trong bối cảnh ấy, Đảng ra đời ngày 3/2/1930 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo. Nhân dân ta đã gọi Đảng với cái tên rất mộc mạc: Đảng ta. Hai tiếng ấy chứa cả niềm tin, bởi Đảng mang theo chủ nghĩa Mác - Lênin, mang theo mục tiêu rõ ràng là Độc lập cho dân tộc, Tự do cho nhân dân, Hạnh phúc cho con người. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường đi, có người dẫn dắt, có tổ chức tiên phong, có kỷ luật và lý tưởng. Từ bóng tối, dân tộc Việt Nam đã bước ra ánh sáng. Từ kiếp nô lệ, dân ta đứng lên làm chủ. Từ mất nước, ta đã có Nhà nước của mình vào mùa Thu năm 1945.



Rồi cả dân tộc đã quyết đổ xương máu để giữ non sông và mở đường sống bằng chính đôi tay mình. Chín năm chống thực dân Pháp. Gần 21 năm chống đế quốc Mỹ. Gian khổ vô cùng, hy sinh cũng vô kể. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân một lòng, toàn quân một ý. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu" đến Đại thắng mùa Xuân 1975 - đất nước liền một dải. Đó là thắng lợi của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, của niềm tin son sắt vào Đảng.

Năm 1986, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật để khởi xướng công cuộc Đổi mới. Đây là một quyết định lịch sử, dũng cảm và sáng tạo. Đổi mới là để phát triển nhưng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 40 năm qua, diện mạo đất nước đã đổi khác. Kinh tế tăng trưởng liên tục, quy mô nền kinh tế năm 2025 thuộc nhóm đầu ASEAN, còn thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều lần so với thời kỳ đầu Đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hạ tầng phát triển. Đối ngoại mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, là bạn, là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia.





Chặng đường từ khi có Đảng, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu lịch sử. Song nhìn thẳng vào sự thật, tự soi mình luôn là nguyên tắc của Đảng. Bác Hồ đã dạy rất rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”. Đảng ta không hỏng vì có gan nhìn vào khuyết điểm, dám thừa nhận và sửa chữa khuyết điểm. Trên chặng đường tới những đích gần, tầm xa, Đảng ta đã xác định vẫn còn những yếu kém. Nổi lên là tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân và bệnh giáo điều. Đảng gọi đó là “giặc nội xâm”, là thứ giặc nguy hiểm đe dọa lòng tin và sự tồn vong của Đảng. Vì thế, xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đặt lên hàng đầu.

Thực tế là Đảng ta cũng chưa bao giờ có vùng cấm hay ngoại lệ trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Ngược lại, kỷ luật luôn nghiêm minh. Cán bộ sai phạm ắt bị xử lý, kể cả cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Cũng bởi vậy mà uy tín của Đảng được củng cố. Lòng dân được bồi đắp. Đó là minh chứng cho một Đảng tiến bộ, một Đảng vì dân.


