96 năm thành lập Đảng: Bí thư Chi bộ tiêu biểu làm trước để dân tin

Ông Mai Văn Tường là một trong 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc được vinh danh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Làm trước để dân tin

Nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ trong bối cảnh thôn Tân Vĩnh Cần còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu đồng bộ, tư tưởng người dân chưa thật sự thống nhất, ông Mai Văn Tường cùng cấp ủy xác định muốn tạo chuyển biến thì trước hết phải bắt đầu từ vai trò nêu gương của người đứng đầu. Từ đó, các nghị quyết của chi bộ được ban hành theo hướng rõ trọng tâm, sát thực tiễn, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, nâng cấp hạ tầng, phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Ông Mai Văn Tường chủ trì cuộc họp chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Ông Mai Văn Tường đã mạnh dạn đề xuất Nghị quyết chuyên đề về nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và giao thông trong thôn. Khi triển khai xây dựng sân bóng, khu vui chơi cộng đồng, nhà văn hóa trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp, ông Mai Văn Tường đã quyết định bán đàn bò của gia đình mình, trị giá hơn 70 triệu đồng, để góp kinh phí cho công trình chung. Việc làm ấy không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đồng thuận trong nhân dân.

Từ năm 2020 đến năm 2021, thôn Tân Vĩnh Cần đã huy động được hơn 4 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân, hoàn thiện đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng, được công nhận khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh vào năm 2021.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình xây dựng và tôn tạo đền Thần Nông, khi nguồn kinh phí vẫn còn thiếu hụt, ông Mai Văn Tường tiếp tục đưa ra một quyết định khiến nhiều người xúc động. Ông bán một phần mảnh vườn và ngôi nhà do cha mẹ để lại, xây dựng một ngôi nhà khác để ổn định cuộc sống gia đình, rồi trích khoảng 250 triệu đồng từ số tiền còn lại để ủng hộ cho công trình. Với ông, đó không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn là cách bày tỏ lòng tri ân với tổ tiên, với mảnh đất quê hương đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Trước đó, ông cũng nhiều lần cho thôn vay tiền để hoàn thiện nhà văn hóa, nhà trí tuệ, giúp các công trình kịp tiến độ.

Theo ông Nguyễn Đình Dương, người dân thôn Tân Vĩnh Cần, điều tạo nên uy tín của Bí thư Chi bộ chính là sự gương mẫu, nhất quán giữa lời nói và việc làm. “Trong các phong trào của thôn, đồng chí Tường luôn là người đi đầu. Không chỉ hy sinh thời gian, công sức mà còn hy sinh cả tài sản cá nhân. Nhờ vậy, khi chi bộ đưa nghị quyết ra dân, người dân rất đồng tình, ủng hộ”, ông Dương cho biết.

Một tuyến đường khang trang, sạch đẹp tại thôn Tân Vĩnh Cần. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Từ sự nêu gương ấy, thôn đã huy động được nguồn lực lớn để xây dựng hệ thống giao thông, chỉnh trang khu dân cư, xử lý các tuyến đường ngập lụt, phát triển cảnh quan môi trường. Nhiều hộ dân ban đầu còn băn khoăn, lo lắng, nhưng khi thấy cán bộ, đảng viên “đi trước, làm trước”, đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí.

Bà Đặng Thị Hương, người dân trong thôn cho biết thêm: “Mỗi công trình lớn nhỏ ở thôn, từ đường giao thông, sân bóng đến nhà văn hóa, Bí thư Chi bộ đều đi sâu, đi sát, giải thích rõ để dân hiểu. Có những lúc người dân còn băn khoăn, nhưng thấy Bí thư Chi bộ làm thật, nói thật, dân tin và cùng vào cuộc”.

Thực tế cho thấy, từ cách làm đó, thôn Tân Vĩnh Cần đã từng bước tháo gỡ những “nút thắt” để huy động nhân dân đồng hành trong các hoạt động như giải phóng mặt bằng, chuyển đổi ruộng đất, xây dựng vườn mẫu. Hàng chục km đường trục thôn, liên xóm được mở rộng, bê tông hóa, thảm nhựa với mặt đường từ 3–7m, các tuyến đường ngập lụt được xử lý, không gian sinh hoạt cộng đồng ngày càng khang trang, sạch đẹp.



Học Bác từ sự gần dân, sát dân

Theo ông Mai Văn Tường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao, mà thể hiện ở cách ứng xử hằng ngày với nhân dân. “Muốn vận động được dân thì mình phải gần dân, hiểu dân. Phải nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu và quan trọng nhất là làm để dân thấy”, ông Tường chia sẻ.

Theo ông, mỗi chủ trương đều phải được bàn bạc kỹ trong chi bộ, lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là lắng nghe những băn khoăn, vướng mắc từ cơ sở, từ đó, nghị quyết ban hành mới đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao. Chính cách làm dân chủ, sâu sát ấy đã giúp Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Cẩm Bình.

Trong những năm qua ông Mai Văn Tường, Bí thư chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần đã kêu gọi, vận động nhân dân xây dựng được nhiều công trình phục vụ cộng đồng như sân bóng, nhà văn hóa, đường giao thông. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Từ việc phát triển hạ tầng, thôn tiếp tục chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân thông qua các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, bảo tồn giá trị văn hóa tâm linh. Các sân bóng, nhà văn hóa, nhà trí tuệ được xây dựng không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn tạo không gian gắn kết cộng đồng.

Đánh giá về Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, ông Nguyễn Duy Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Bình khẳng định: “Đồng chí Mai Văn Tường là cán bộ tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì lợi ích chung. Việc học và làm theo Bác của đồng chí không dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo niềm tin trong nhân dân. Những việc làm cụ thể của đồng chí đã tạo sức lan tỏa lớn, góp phần đưa diện mạo thôn Tân Vĩnh Cần ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên”.

Từ một thôn còn nhiều khó khăn, Tân Vĩnh Cần hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Trong kết quả ấy, dấu ấn của người Bí thư Chi bộ dám bán nhà, bán bò vì việc chung đã và đang tiếp tục lan tỏa, trở thành tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo./.