96 năm Ngày thành lập Đảng: Phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại tại LHQ

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Ngày 3/2, tại New York (Mỹ), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự chủ trì của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, diễn ra trong không khí phấn khởi sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Lễ kỷ niệm là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Chia sẻ cảm nghĩ và những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của người đảng viên, các đồng chí đại diện cho đội ngũ cán bộ ngoại giao, tùy viên quân sự, cán bộ khoa học công nghệ và các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa bàn New York bày tỏ lòng tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, khẳng định lòng tin vững chắc vào vai trò, sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước đưa Việt Nam phát triển bền vững theo con đường chủ nghĩa xã hội. Tất cả đều khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, đại biểu tham dự Đại hội XIV, đã thông tin tới cán bộ, đảng viên những kết quả chính của Đại hội, khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện đối với định hướng phát triển đất nước trong các thập kỷ tới, tạo nền tảng để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Đức Quân, Tùy viên quân sự Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Nhấn mạnh quá trình chuẩn bị hết sức chu đáo, bài bản về mọi mặt cho Đại hội XIV, thể hiện rõ nét qua chất lượng nội dung, văn kiện và công tác nhân sự, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã thông tin cụ thể về các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn và đột phá chiến lược đã được Đại hội xác định, đồng thời quán triệt tư duy hành động, nhanh chóng, quyết liệt trong việc triển khai các quyết sách của Đại hội trong thời gian tới. Lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” cùng với quốc phòng và an ninh, Đại hội XIV khẳng định tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đề nghị tất cả cán bộ, đảng viên các cơ quan đại diện tại New York, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, khẩn trương nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội XIV, để áp dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại địa bàn./.