80 năm TTXVN: Nguồn cảm hứng của báo chí tiến bộ thế giới

Chủ tịch Tập đoàn truyền thông đa quốc gia Mỹ Latinh (teleSUR) Patricia Villegas và phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu trong buổi tiếp phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh ở thủ đô Caracas, Chủ tịch teleSUR Patricia Villegas nhấn mạnh với 8 thập kỷ hình thành và phát triển, TTXVN đã chứng minh vai trò không thể thay thế của mình, vừa là tiếng nói trung thành, mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vừa là cơ quan báo chí quốc gia có năng lực vượt trội, luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại truyền thông số.

Giới thiệu về teleSUR, bà Villegas cho biết đây là kênh truyền thông đa phương tiện được thành lập theo sáng kiến của Venezuela, cùng nhiều quốc gia Mỹ Latinh, với sứ mệnh bảo vệ tiếng nói độc lập của khu vực và tạo ra một dòng chảy thông tin khác biệt trước sự chi phối của các tập đoàn truyền thông phương Tây. teleSUR hiện phát sóng bằng nhiều ngôn ngữ, có mạng lưới phóng viên trên toàn thế giới, tập trung phản ánh những vấn đề gắn với công lý xã hội, chủ quyền dân tộc và quyền được tiếp cận thông tin trung thực của nhân dân.

Theo Chủ tịch teleSUR, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, teleSUR luôn coi việc đưa tin về Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là về lịch sử, văn hóa, đất nước - con người và tư tưởng, cũng như sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, teleSUR mong muốn được viết tiếp những câu chuyện về thành tựu của Việt Nam trong cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt về khát vọng phát triển cháy bỏng trong “kỷ nguyên vươn mình” - chương trình hành động toàn diện, bao trùm và sâu sắc do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng và dẫn dắt.

Đánh giá cao nội dung tin tức của TTXVN đăng tải trên cổng thông tin điện tử bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha, Chủ tịch teleSUR bày tỏ mong muốn sớm thiết lập quan hệ hợp tác với TTXVN để truyền tải những dòng tin chính thống, xác thực về sự nghiệp đổi mới và kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch teleSUR Villegas nhấn mạnh: “Nếu TTXVN là tiếng nói chính thống, trung thành và kiêu hãnh của cách mạng Việt Nam, thì teleSUR chính là biểu tượng của truyền thông cách mạng Mỹ Latinh – nơi các dân tộc đang cùng nhau khẳng định bản lĩnh độc lập, tự chủ. Cả hai đều chung sứ mệnh định hướng dư luận, chống lại sự thao túng thông tin và kiên trì bảo vệ sự thật.” Theo bà, sự tương đồng này mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai cơ quan báo chí.

Đặc biệt, bà Villegas đề xuất tổ chức cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo TTXVN trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa các bước đi, trước khi tiến tới ký kết văn bản hợp tác, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự gắn kết giữa TTXVN và teleSUR sẽ góp phần làm giàu thêm dòng chảy thông tin tiến bộ trên thế giới, phục vụ mục tiêu chung là bảo vệ sự thật, công lý và khát vọng hòa bình của các dân tộc.

Thành lập tháng 7/2005 tại thủ đô Caracas theo ý tưởng của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro và cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez, với sứ mệnh truyền tải góc nhìn khách quan về khu vực và thế giới, teleSUR đã vươn xa và trở thành một trong những kênh truyền hình hàng đầu tại Mỹ Latinh, không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu.

Không chỉ là một đài truyền hình, teleSUR hiện là tập đoàn truyền thông sở hữu các nền tảng đa phương tiện bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha và tiếng Anh, bao gồm các trang thông tin trên web, mạng xã hội và nhiều định dạng truyền thông khác như văn bản, video, âm thanh... với phạm vi phủ sóng tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ./.