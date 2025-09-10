80 năm TTXVN: Đồng hành cùng đất nước và vun đắp tình hữu nghị Việt–Lào

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Lào (KPL) Vannasin Simmavong trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo Tổng Giám đốc KPL, trong suốt 80 năm qua, TTXVN đã khẳng định vị thế vững chắc là cơ quan báo chí chính thống, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, chính trị, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Từ những ngày đầu gian khó, đội ngũ phóng viên, nhà báo TTXVN đã hiện diện ở mọi mặt trận, kiên cường đưa tin, ghi hình để truyền tải kịp thời hơi thở của đất nước. Ngày nay, TTXVN không chỉ là “người tường thuật” trung thực về lịch sử dân tộc, mà còn là nguồn tin chiến lược tin cậy, được bạn bè trong khu vực và thế giới đánh giá cao.

Ông Vannasin Simmavong khẳng định trong suốt quá trình phát triển, TTXVN đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng, nhanh chóng và liên tục, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với báo chí quốc tế, các bản tin, hình ảnh và video của TTXVN luôn là nguồn tin quan trọng, có giá trị cao về độ tin cậy.

Ông Vannasin Simmavong nhấn mạnh TTXVN và KPL có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài, thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hiện nay, KPL đang sử dụng hàng trăm tin, bài, ảnh, video do TTXVN cung cấp mỗi tháng. Nguồn tin của TTXVN đã giúp nâng cao đáng kể chất lượng nội dung và hình ảnh của KPL, đồng thời thể hiện sự gắn bó mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia.

Không chỉ là người bạn đồng hành trong hợp tác báo chí, TTXVN còn là “cầu nối thông tin” quan trọng giữa hai dân tộc. Theo Tổng Giám đốc KPL, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào – Việt Nam là tài sản vô giá, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Trong mối quan hệ đó, hợp tác giữa TTXVN và KPL luôn là biểu tượng đẹp, là điểm sáng trong hợp tác báo chí quốc tế, góp phần củng cố tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

TTXVN đã kịp thời phản ánh sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, từ các chuyến thăm cấp cao cho đến các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục, quốc phòng. Đây chính là những mảnh ghép quan trọng góp phần củng cố tình đoàn kết thủy chung, trong sáng Việt – Lào, đồng thời lan tỏa thông điệp về mối quan hệ mẫu mực trong khu vực và thế giới.

Không chỉ trong quan hệ song phương, TTXVN còn khẳng định vai trò nổi bật trên các diễn đàn báo chí quốc tế, đặc biệt là trong Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA). Được thành lập năm 1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), OANA là diễn đàn hợp tác của các hãng thông tấn lớn trong khu vực nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin và kinh nghiệm. Trong nhiều năm qua, TTXVN đã tích cực tham gia, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác báo chí, thu hẹp khoảng cách truyền thông, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Với uy tín và vị thế ngày càng cao, TTXVN đã nhiều lần được bầu vào Ban Chấp hành OANA, trong đó có nhiệm kỳ 2025-2028. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với cơ quan thông tấn quốc gia Việt Nam.

Trong thời đại số, báo chí đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Ông Vannasin Simmavong đánh giá cao nỗ lực của TTXVN trong việc thích ứng linh hoạt với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, truyền thông và mạng xã hội. Các sản phẩm thông tin của TTXVN không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung và phương thức truyền tải, vừa đảm bảo tiêu chí chính xác, nhanh nhạy, vừa đa dạng, hấp dẫn để tiếp cận đông đảo công chúng. Chính nhờ đó, TTXVN ngày càng thu hút sự quan tâm của bạn đọc, tạo dựng niềm tin vững chắc từ các cơ quan báo chí trong khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số và mạng xã hội là những thách thức không nhỏ như tin giả, thông tin sai lệch, phát ngôn thù địch, lừa đảo trực tuyến… Đây là vấn đề toàn cầu, tác động trực tiếp đến môi trường báo chí và niềm tin xã hội. Trước bối cảnh này, TTXVN đã phát huy tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của một cơ quan thông tấn quốc gia, duy trì chuẩn mực thông tin trung thực, khách quan, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong cách truyền tải để tận dụng mặt tích cực, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, TTXVN đã trở thành một trong những cơ quan thông tấn, báo chí hàng đầu khu vực, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đồng thời là nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè năm châu, cũng như giữa Lào và Việt Nam. Những thành quả mà TTXVN đạt được không chỉ là niềm tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của thông tin, của tình đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Trong tương lai, với truyền thống vẻ vang và sự nỗ lực không ngừng đổi mới, TTXVN chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời giúp vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam – Lào và đóng góp vào sự phát triển chung của báo chí khu vực cũng như thế giới./.