80 năm TTXVN: Cầu nối vững chắc giữa Việt Nam với kiều bào và bạn bè quốc tế

Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) Hoàng Anh Tuấn tại Chương trình Thế giới 360 của TTXVN. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ về những ấn tượng và kỷ niệm về TTXVN và thông tin của hãng thông tấn quốc gia trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh TTXVN không chỉ là cơ quan thông tin quốc gia, mà còn là một phần ký ức gắn bó với sự trưởng thành của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Từ khi còn là một nhà nghiên cứu, sau đó là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Ngoại giao, ông đã theo dõi rất kỹ các bản tin, phân tích, tài liệu do TTXVN cung cấp, đặc biệt là Tin tham khảo đặc biệt. Trong giai đoạn đất nước hội nhập mạnh mẽ sau Đổi mới, thông tin của TTXVN đã giúp cho giới nghiên cứu, hoạch định chính sách và ngoại giao có nguồn dữ liệu chính thống, tin cậy và kịp thời.

Khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Việt Nam tại Indonesia (2015–2018), ông Hoàng Anh Tuấn có cơ hội làm việc trực tiếp với một số phóng viên thường trú của TTXVN. Ông còn nhớ rõ nhà báo Đỗ Quyên, một phóng viên đầy tâm huyết, đã cùng đồng hành trong rất nhiều sự kiện lớn: Từ chuyến thăm cấp cao, các chuyến công tác địa phương, các hội thảo quốc tế đến hoạt động cộng đồng của Đại sứ quán. Mỗi bản tin, mỗi phóng sự do chị thực hiện không chỉ đưa tin tức khách quan mà còn chuyển tải chiều sâu văn hóa và tình cảm của bạn bè "xứ vạn đảo". Đối với Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, đó là kỷ niệm đẹp, một minh chứng cho vai trò đồng hành của TTXVN với hoạt động đối ngoại.

Cũng theo Tổng lãnh sự, khi ở trong nước, ông tiếp tục có nhiều dịp trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VNews, đặc biệt trong các chương trình bình luận Thế giới 360 độ. Những cuộc phỏng vấn và bình luận đó tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa chuyên nghiệp. Ông nhớ các đồng nghiệp như nhà báo Hoàng Minh Nga, nhà báo Trần Phương Hà, nhà báo Thái Bình – những gương mặt trẻ trung, năng động, làm ông liên tưởng tới truyền thống bền bỉ của một cơ quan thông tấn quốc gia, vừa giữ vững bản sắc vừa đổi mới không ngừng.

Nhận định về cách thức TTXVN phát huy vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, đặc biệt trong việc lan tỏa tiếng nói chính thống và hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho rằng, ở tầm quốc gia, TTXVN là tiếng nói chính thống, phản ánh lập trường, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực. Theo ông, điều quý giá nhất là khả năng TTXVN truyền đi thông điệp của đất nước một cách minh bạch, chính xác trong bối cảnh môi trường truyền thông toàn cầu đầy biến động và đôi khi phức tạp.

Trong sự nghiệp hoạt động ngoại giao và nghiên cứu quốc tế, ông Hoàng Anh Tuấn nhiều lần chứng kiến phóng viên TTXVN có mặt ở những điểm nóng, kịp thời đưa tin không chỉ bằng văn bản mà còn qua hình ảnh, clip, phóng sự. Ở Indonesia, trong các hội nghị ASEAN, APEC hay hoạt động đối ngoại quan trọng, phóng viên TTXVN luôn đứng hàng đầu để ghi lại khoảnh khắc lãnh đạo Việt Nam phát biểu, ký kết, bắt tay đối tác quốc tế. Đó không chỉ là tác nghiệp, mà còn là công việc gìn giữ hình ảnh quốc gia.

Ở Mỹ hiện nay, vai trò ấy càng rõ rệt. Trong bối cảnh quan hệ Việt – Mỹ bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội lẫn thách thức, các bản tin của TTXVN từ nước Mỹ, từ trong và ngoài nước đều góp phần làm nổi bật một hình ảnh Việt Nam tự tin, đổi mới, trách nhiệm và hội nhập. Những bản tin ấy không chỉ đến với bạn bè quốc tế mà còn lan tỏa trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ và đồng thuận.

TTXVN không chỉ đơn thuần đưa tin mà còn giải thích, đặt vấn đề trong bối cảnh đầy biến động, phản ánh sự thật với độ chính xác và tin cậy cao. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng, giúp thông tin của TTXVN trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho cả báo chí quốc tế.

Đánh giá về vai trò của TTXVN trong việc kết nối kiều bào với quê hương, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho biết trong những năm gần đây, ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều thế hệ người Việt tại Mỹ, từ các doanh nhân thành đạt ở Silicon Valley, các trí thức giảng dạy tại đại học, đến các gia đình Việt kiều gắn bó với quê hương qua nhiều thập niên. Với họ, thông tin chính thống từ Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn. TTXVN đóng vai trò cầu nối, giúp bà con kiều bào không chỉ biết tình hình đất nước mà còn hiểu sâu sắc hơn những nỗ lực phát triển, hội nhập và bảo vệ chủ quyền.

Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn từng tham dự nhiều sự kiện cộng đồng tại San Francisco, Seattle hay Los Angeles, nơi kiều bào chia sẻ rằng họ theo dõi kênh VNews để cập nhật chính sách đối ngoại, thành tựu kinh tế – xã hội của Việt Nam. Họ cảm thấy gần gũi, tin cậy vì đây là tiếng nói chính thống, không bị bóp méo bởi thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Khi Đại sứ quán, Lãnh sự quán tổ chức các hoạt động văn hóa, đối ngoại, ngoại giao nhân dân, TTXVN luôn đưa tin đều đặn và kịp thời. Các đồng nghiệp của ông Hoàng Anh Tuấn ở các địa bàn như thủ đô Washington, thành phố New York hay Houston đều có các chia sẻ tương tự. Điều này càng khẳng định tính kết nối cao của TTXVN với các hoạt động đối ngoại tại địa bàn. Các bản tin, phóng sự về kiều bào ở Mỹ đăng tải trên VNews hay báo Tin Tức, VietnamPlus không chỉ tôn vinh cộng đồng mà còn nhắn gửi một thông điệp rõ ràng: dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam luôn là một phần không thể tách rời của dân tộc. Với tư cách Tổng lãnh sự, ông Hoàng Anh Tuấn coi đó là sự đồng hành quý giá, góp phần tạo dựng niềm tin và sự gắn bó của cộng đồng với quê hương.

Cũng theo Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với tốc độ thông tin chưa từng có. Với TTXVN, ông nhận thấy sự chuyển mình rõ rệt. Từ một hãng thông tấn truyền thống, TTXVN nay đã trở thành một tổ hợp truyền thông đa nền tảng, phát triển mạnh mẽ các kênh truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội. Chương trình bình luận quốc tế VNews 360 độ là ví dụ sinh động: vừa truyền tải nhanh chóng các sự kiện toàn cầu, vừa tạo không gian phân tích, đối thoại chuyên sâu.

Cơ hội đối với TTXVN là rất lớn. Công nghệ số giúp thông tin vượt qua mọi ranh giới địa lý, đưa tiếng nói Việt Nam đến với công chúng toàn cầu. Đây là nền tảng để quảng bá hình ảnh đất nước đổi mới, một Việt Nam sáng tạo và trách nhiệm. Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. Đó là cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội, với các hãng thông tấn lớn quốc tế; là nguy cơ tin giả, tin sai sự thật lan nhanh, làm nhiễu loạn thông tin.

Theo Tổng lãnh sự, TTXVN cần tiếp tục giữ vững bản sắc: trung thực, khách quan, chính thống. Đồng thời, cần mạnh dạn đổi mới trong cách tiếp cận, áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số để nâng cao chất lượng và tốc độ. Bên cạnh đó, không thể thiếu yếu tố con người – những phóng viên tâm huyết, sáng tạo, dấn thân vào điểm nóng, sẵn sàng mang đến sự thật cho công chúng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập TTXVN, thay mặt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và cán bộ của TTXVN qua các thế hệ. Ông bày tỏ tin tưởng rằng với bề dày 80 năm, cùng tinh thần đổi mới, TTXVN sẽ tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan thông tấn quốc gia hàng đầu, là tiếng nói chính thống của đất nước, đồng thời là cầu nối vững chắc giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế và kiều bào ở khắp nơi trên thế giới./.