80 năm TTXVN: Cầu nối quan trọng giữa người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương đất nước

Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Macau Đinh Thị Bích Ngọc trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong

Ông Lý Minh Hán, một nhân sĩ đã dành già nửa cuộc đời cho niềm đam mê nghiên cứu về thân thế sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước con người Việt Nam chia sẻ, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được thành lập vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) với vai trò là một hãng thông tấn quốc gia, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và Nhà nước. Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa vô cùng quan trọng và mang tính then chốt trong việc nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối và lý luận của cách mạng Việt Nam.

Ngay từ thời kỳ đầu của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, định hướng và dẫn dắt tư tưởng cách mạng cho quần chúng nhân dân. Sau khi thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng thời sáng lập tờ báo Thanh niên, mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Do vậy, sự ra đời của TTXVN vào ngày 15/9/1945 là sự kiện tất yếu của lịch sử, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Xuất phát từ việc coi trọng vai trò và tầm vóc của TTXVN, cũng như sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự cảm mến đối với đất nước và con người Việt Nam, ông Lý Minh Hán đã dành cho các thế hệ phóng viên TTXVN tại Hong Kong tình cảm đặt biệt thân thiết và coi nhau như những người thân trong gia đình trong hơn 2 thập kỷ vừa qua. Ông thường vui vẻ chia sẻ ban đầu tôi được coi là người anh em thân thiết của các phóng viên, sau họ trẻ hơn thì là chú cháu và hiện đã là bác cháu. Theo đó, ông cho rằng việc mình quyết định học tiếng Việt và dành thời gian nghiên cứu về sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng sáng suốt vì qua đó đã hiểu sâu về sự nghiệp cách mạng và đất nước con người Việt Nam, đồng thời cũng đóng góp hết khả năng của mình vào sự phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nói chung và quan hệ Việt Nam-Hong Kong nói riêng.

Ông Lý Minh Hán cho rằng các thế hệ phóng viên TTXVN tại Hong Kong ngoài việc tận tâm, nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, cần tích cực đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của kiều bào, kết hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền tới cộng đồng người Việt tại Hong Kong và Macau về đường lối, chính sách và quy định mới của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường hướng về quê hương đất nước.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong Doãn Quỳnh Linh cũng nhấn mạnh, TTXVN với hệ thống của 30 cơ quan thường trú nước ngoài, đặt tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới sẽ là đầu mối kết nối quan trọng giữa những người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương đất nước. Bà Doãn Quỳnh Linh cho biết, các phóng viên TTXVN đã luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam ở Hong Kong nói chung và các hoạt động xã hội của Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong nói riêng, từ các trận đá bóng giao hữu đến chương trình liên hoan phim có Việt Nam tham gia hay các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ngoài công tác tuyên truyền đối nội, TTXVN còn tuyên truyền đối ngoại với nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Trung và tiếng Anh khiến cho bạn đọc sở tại hiểu hơn về Việt Nam. |

Tương tự, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Đinh Thị Bích Ngọc cho rằng trong nhiều năm qua, các cơ quan thường trú của TTXVN ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán, tổng lãnh sự quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin tại địa bàn, cũng như về quan hệ giữa sở tại và Việt Nam. Bà Đinh Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, cơ quan thường trú TTXVN tại Hong Kong đã luôn đồng hành cùng Hiệp hội người Việt Nam tại Macau đưa tin kịp thời, đậm nét về các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam như lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hay các hoạt động do hiệp hội tổ chức và tham gia tại Macau. Những điều đó đã góp phần tăng cường kết nối và sự đoàn kết của cộng đồng với Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại đặc khu Macau./.