80 năm Trận Giồng Bốm - Bản anh hùng ca về tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ông Nguyễn Quyết Thắng, đại diện thân nhân gia đình cụ Cao Triều Phát, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Những ngày qua, công tác tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm được triển khai đa dạng, hiệu quả. Trong đó, trưng bày hiện vật, hình ảnh về trận đánh và nhân vật lịch sử Cao Triều Phát được đặt trang trọng tại Di tích Quốc gia địa điểm trận Giồng Bốm. Tại đây, Bảo tàng tỉnh tuyển chọn và sắp xếp hơn 80 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, tạo nên một không gian lịch sử đầy xúc động và chân thực. Điểm nhấn đặc biệt tại không gian trưng bày là bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cụ Cao Triều Phát vào tháng 9/1947.



Nhà hát Cao Văn Lầu đã biểu diễn hai chương trình nghệ thuật phục vụ đại biểu và người dân. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện khí thế đấu tranh anh dũng của quân và dân địa phương; đồng thời tái hiện lại vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ” khắc họa hình ảnh cụ Cao Triều Phát - người đứng đầu họ đạo, người đã lãnh đạo các tín đồ nơi đây để khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp xâm lược, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào cho thế hệ trẻ…



Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã cùng các đại biểu ôn lại trang sử vẻ vang của Trận Giồng Bốm. Cách đây đúng 8 thập kỷ, hưởng ứng Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến, Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo dưới sự lãnh đạo của cụ Cao Triều Phát đã tổ chức “Khoáng đại hội nghị” tại Tòa thánh Ngọc Minh, Giồng Bốm. Với tinh thần “Cứu nước là cứu đạo”, căn cứ Giồng Bốm đã quy tụ hơn 2.000 quần chúng, tín đồ và chức sắc tham gia phục vụ, trực tiếp chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược.



Sáng 15/4/1946, quân Pháp huy động hai tiểu đoàn viễn chinh cùng vũ khí hiện đại tấn công vào căn cứ. Trước kẻ thù vượt trội về mọi mặt, lực lượng tại Giồng Bốm dù chỉ được trang bị vũ khí thô sơ vẫn kiên cường chiến đấu với tinh thần quả cảm, gây cho địch nhiều tổn thất. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, 137 chức sắc, chức việc, đạo tâm và thanh niên Đoàn đạo đức đã anh dũng hy sinh. Đây là trận đánh có quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến, là minh chứng sáng ngời cho chân lý “Đạo không rời đời” và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

