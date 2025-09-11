80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Tự hào về cơ quan Thông tấn Anh hùng

Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho TTXVN, ngày 17/4/2005. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

* Ba lần vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Ngày 14/6/2001, TTXVN được Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Quyết định số 456/2001/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vì những thành tích xuất sắc giai đoạn 1989–1999. Đây là sự ghi nhận vai trò của TTXVN trong tuyên truyền đường lối đổi mới, cổ vũ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngay từ đầu thập niên 1980, TTXVN đã mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức thông tin, kiên trì phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán tiêu cực xã hội. Công tác thông tin đối ngoại phản ánh kịp thời hoạt động đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước; giới thiệu đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. TTXVN còn xây dựng kho tư liệu phim quốc gia với hơn 1 triệu kiểu phim quý giá về lịch sử đấu tranh cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến năm 2001, TTXVN đã phát triển từ 12 bản tin ban đầu thành 35 ấn phẩm với nhiều loại hình Tin tham khảo, Tin phổ biến, các tờ báo đối nội, đối ngoại ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, các Tài liệu chuyên đề, các bản tin và báo điện tử bằng 5 ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Việt. Việc thành lập Trung tâm Nghe - nhìn Thông tấn (1999) đánh dấu bước tiến mới trong sản xuất thông tin đa phương tiện.

Ngày 17/4/2005, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 205/2005/QĐ-CTN "về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) - nay là TTXVN vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chỉ tính riêng giai đoạn chống Mỹ, VNTTX chi viện cho chiến trường miền Nam hơn 450 cán bộ chủ chốt; chưa kể hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật từ miền Bắc theo các mũi tiến quân, tham gia các chiến dịch ở khắp các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia. Những bản tin, bức ảnh từ chiến trường chuyển ra hậu phương đã góp phần cổ vũ phong trào toàn dân kháng chiến. Gần 260 phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật của ngành đã anh dũng hy sinh, chiếm hơn 25% tổng số nhân lực TTXVN trong thời kỳ chiến tranh và 4/5 số nhà báo cả nước hy sinh.

Ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định 1521/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) – cơ quan Thông tấn chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ra đời năm 1960, TTXGP hoạt động suốt 15 năm dưới bom đạn, duy trì “mạch máu” thông tin ở hầu hết các chiến trường, phản ánh sức mạnh phong trào cách mạng và vạch trần âm mưu kẻ địch.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP cùng phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, đưa tin kịp thời về những trận đánh, bước tiến thần tốc của quân giải phóng và ghi lại những khoảnh khắc bất tử, như bức ảnh “Xe tăng chiếm Dinh Độc lập” (Trần Mai Hưởng) hay “Mẹ con ngày gặp mặt” (Lâm Hồng Long). Không chỉ trên mặt trận chiến trường, TTXGP còn là lực lượng chủ lực bảo đảm thông tin cho các phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Paris, góp phần tạo dư luận quốc tế ủng hộ cuộc kháng chiến. Cùng với sức mạnh quân sự, nguồn thông tin chính xác, kịp thời của TTXGP đã trở thành vũ khí sắc bén, góp phần làm nên thắng lợi mùa Xuân 1975.