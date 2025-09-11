80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Người chiến sĩ thông tin thầm lặng sau máy điện báo

Ông Trịnh Quang Dân (bên trái), nguyên là điện báo viên của TTXVN, chia sẻ với phóng viên trẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quá trình công tác. Ảnh: TTXVN phát

Năm 1974, ông Trịnh Quang Dân được tuyển chọn vào đội ngũ điện báo viên của TTXVN, thuộc lớp GP12, với nhiệm vụ đặc biệt: Hành quân vào chiến trường miền Nam để trực tiếp truyền tin tức trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt. Khi ấy, ở tuổi đôi mươi, chàng trai Trịnh Quang Dân mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng được cống hiến cho cách mạng.

Khi điện báo viên trẻ Trịnh Quang Dân cùng nhiều đồng nghiệp đang chuẩn bị hành quân vào miền Nam thì tin vui chiến thắng đã đến. Cách mạng giành thắng lợi, đất nước được thống nhất, non sông thu về một mối.

Trong ký ức của ông Dân, nghe tin chiến thắng truyền về, Thủ đô Hà Nội ngày ấy rợp cờ hoa. Trên các tuyến phố, người dân đổ ra đường, tay bắt mặt mừng, cùng nhau chia sẻ niềm vui ngày đại thắng. Nhiều gia đình lặng lẽ thắp hương tưởng nhớ người thân đã hy sinh, rồi hòa cùng dòng người hân hoan reo vang hai tiếng “hòa bình”.



Sau ngày thống nhất, ông Dân tiếp tục gắn bó với TTXVN trong công việc điện báo viên, góp phần phát triển mạng lưới thông tin tại những nơi được cử đi công tác. Đến năm 1978, ông Dân được điều động từ tỉnh Lâm Đồng về Lạng Sơn nhận nhiệm vụ.



Tổ phóng viên thường trú TTXVN tại Lạng Sơn lúc đó gồm các phóng viên tin Đỗ Minh Hưng, Đào Duy Đài; phóng viên ảnh Hà Việt và ông Dân là điện báo viên. Đầu năm 1979, tình hình biên giới hai nước Việt-Trung rất căng thẳng và phức tạp, Tổ phóng viên thường trú TTXVN tại Lạng Sơn đã được cấp một lượng lương khô, thực phẩm dự trữ, túc trực cùng với đơn vị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, sẵn sàng di chuyển khi có lệnh.



Thời gian này, ông luôn đảm bảo thông tin gửi về Tổng xã ở Hà Nội, sau mỗi phiên liên lạc lại thu gọn ăng-ten, điện đài thu phát 15w, máy ảnh, đồ dùng gọn gàng, sẵn sàng có lệnh là lên xe di chuyển. Giữa đêm 16/2/1979, pháo kích của quân Trung Quốc nã dồn dập vào thị xã Lạng Sơn, ông Dân được lệnh chuyển toàn bộ điện đài thu phát, đồ dùng lên chiếc xe quân sự được phủ kín bạt rời thị xã. Trong đêm, đoàn xe chuyển bánh về hướng Đồng Mỏ, dọc theo dốc Sài Hồ. “Thỉnh thoảng, tôi lại vén bạt nhìn xuống hai bên đường. Từng đoàn người nườm nượp gồng gánh đồ dùng, vật nuôi, vội vã nối đuôi nhau suốt dọc đường. Ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi, lo âu”, ông Dân hồi tưởng lại.