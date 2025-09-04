80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945 - 2025): Dòng thông tin chính thống từ Chiến khu Đ

Đến Chiến khu Đ vào những ngày đầu tháng 9 lịch sử này, bước trên con đường bê tông lát đá, nhóm phóng viên chúng tôi nghe rừng rì rào như đang kể về những bi hùng, oanh liệt từng diễn ra nơi đây. “Đây là vùng đất thiêng”, chị Nguyễn Thị Thủy, hướng dẫn viên lâu năm của Trung tâm Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ nói.

Qua câu chuyện, chị Thủy cho biết, có hàng nghìn người lính đã vĩnh viễn nằm lại ở Chiến khu Đ, đa phần còn trẻ tuổi. Tuổi xuân, lòng quả cảm, khát vọng thống nhất đất nước và máu của họ đã thấm vào đất.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy, Trung ương Cục miền Nam đóng chân tại Chiến khu Đ từ năm 1961 - 1962. Tại đây hiện có nghĩa trang, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ và 12 nhà bia của các ban, ngành (gọi chung là di tích). Trong đó, nhà bia Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam hoàn thành xây dựng vào năm 2014. Đây là công trình ghi lại dấu ấn hoạt động của Thông tấn xã Giải phóng thời kỳ đấu tranh chống đế quốc Mỹ cứu nước. Du khách khi đến Chiến khu Đ đều thắp hương, bày tỏ lòng cảm phục với thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng. Dù ở núi rừng với điều kiện thiếu thốn, phải đảm bảo tính bảo mật nhưng những người làm báo Thông tấn xã Giải phóng vẫn tìm ra phương thức truyền tải thông tin phục vụ cách mạng và các tầng lớp nhân dân.

Nhà bia ghi rõ, tháng 10/1961, Hội nghị lần thứ I Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam. Đây là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân miền Nam Việt Nam. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1/2/1962, tại Chiến khu Đ, Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam đã phát thanh buổi đầu tiên. Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta; vạch trần âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, bản chất phản động của chế độ tay sai Mỹ ở miền Nam; tập hợp các tầng lớp nhân dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ, ngụy và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Theo nhiều người từng chiến đấu ở Chiến khu Đ, trước đây nơi này là vùng rừng rất hoang vu, hiểm trở, không có đường đi. Các đơn vị của Trung ương Cục miền Nam phải thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị địch phát hiện. Đặc biệt, Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam mỗi lần truyền, phát tin là không quân Mỹ có thể xác định được tọa độ, vị trí và cho ném bom tiêu diệt. Để vừa đảm bảo nhiệm vụ thông tin vừa bảo toàn lực lượng, bảo mật địa điểm, các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng phải liên tục di chuyển giữa núi rừng. Những năm tháng ở Chiến khu Đ, bệnh sốt rét đã cướp đi tính mạng nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng.