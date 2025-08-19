80 năm Quốc khánh: Hà Nội khởi công các dự án trọng điểm - dấu mốc phát triển mạnh mẽ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pacific Land Patrick Gerard McKillen, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Ireland cho biết: Đơn vị cam kết đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, tôn trọng và bảo vệ môi trường sống của cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để công trình sớm đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của Thủ đô.Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau lễ khởi công, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ Dự án; hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện nhanh chóng, minh bạch các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “làn xanh” theo chỉ đạo của UBND thành phố. Đơn vị sẽ giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đúng quy hoạch, đồng bộ, hiện đại, gắn kết với hạ tầng khu vực; đặc biệt chú trọng yếu tố xanh - bền vững; đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, triển khai thi công dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chú trọng yếu tố xanh - bền vững, hài hòa với cộng đồng.Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội được quy hoạch tập trung vào các lĩnh vực: Y sinh học - dược phẩm sinh học; nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ vi sinh và xử lý môi trường; thiết bị và giải pháp sinh học tiên tiến. Với hạ tầng đồng bộ, hiện đại hàng đầu khu vực, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ sinh học tiên phong của Việt Nam và Đông Nam Á.Nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, liền kề Đại lộ Tây Thăng Long, dự án có quy mô gần 200ha, tổng vốn đầu tư 7.400 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao đa chức năng, tích hợp các phân khu: Trung tâm R&D và sản xuất công nghệ cao, tổ hợp nhà ở cao cấp, trung tâm thương mại - dịch vụ, trường đại học - viện đào tạo, bệnh viện quốc tế ứng dụng công nghệ sinh học.

Sáng 19/8, tại Đại lộ Tây Thăng Long, phường Thượng Cát (Hà Nội) và Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake). Đây là dự án trọng điểm, mang tính chiến lược, đánh dấu bước tiến mới của Thủ đô trên con đường phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố; đại diện các cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học cùng đông đảo khách mời trong và ngoài nước. Đúng 11 giờ 38 phút, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế tri thức, hình thành chuỗi giá trị công nghệ cao, tạo cơ hội việc làm, nâng cao sức cạnh tranh của Hà Nội; qua đó khẳng định vai trò trung tâm dẫn dắt công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong khu vực.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

* Xây dựng Thành phố Thông minh xanh, sạch và bền vững

Ngày 19/8 đã diễn ra lễ khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: Dự án là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, là hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thông minh xanh, sạch và bền vững. Dự án không chỉ có ý nghĩa về quy hoạch, kiến trúc mà còn mang nhiều giá trị chiến lược, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc sông Hồng, hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, các sở, ban, ngành và địa phương để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và chất lượng đề ra, ông Nguyễn Mạnh Quyền giao xã Vĩnh Thanh đẩy giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại khoảng 3,3ha và bàn giao sớm cho nhà đầu tư. Ông cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung toàn bộ nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định về môi trường.

Đại diện Tập đoàn Sumitomo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Sumitomo Corporation châu Á và châu Đại Dương Hirokazu Higashino cho biết, dự án là biểu tượng cho tình hữu nghị và mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản. Dự án sẽ tập trung phát triển một thành phố thông minh toàn diện, hiệu quả về năng lượng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng để đạt mức trung hòa carbon, hướng đến quy hoạch đô thị vì phúc lợi, chống chịu thiên tai và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội Nguyễn Thị Nga thông tin thêm, dự án sẽ là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Dự án sẽ ứng dụng những thành quả công nghệ và khoa học hiện đại nhất, hướng tới một đô thị bền vững, hạnh phúc cho nhiều thế hệ.

Dự án sẽ phát triển với 6 giải pháp thông minh, gồm: Năng lượng thông minh, Quản trị thông minh, Đời sống thông minh, Sức khỏe - Học tập thông minh, Di chuyển thông minh và Kinh tế thông minh. Hệ thống quản lý thành phố thông minh cũng sẽ hỗ trợ phòng ngừa, cảnh báo và xử lý các hiện tượng thiên tai. Người dân sẽ được sống trong một không gian xanh, trong lành, góp phần giải quyết các vấn đề lớn về hạ tầng của Thủ đô.

Dự án được xây dựng dựa trên định hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết của Quốc hội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, đáp ứng tiêu chí phát triển Thủ đô và về quy hoạch phân khu dọc tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài. Dự án có diện tích trên 271 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 94.000 tỷ đồng, chia thành 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2032. Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương với nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh giữa Tập đoàn BRG Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản.