80 năm Quốc khánh: Báo Anh ấn tượng với lễ diễu binh hùng tráng

Tờ The Independent (Anh) đăng ảnh Việt Nam chuẩn bị cho đại lễ 80 năm Quốc khánh với đường phố rợp cờ hoa và các cựu chiến binh cùng người dân hân hoan chuẩn bị đón Tết Độc lập. Ảnh: Minh Hợp - PV TTXVN tại Anh

Cuộc diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Pháp vào ngày 2/9/1945.

Nội dung bài báo có đoạn: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tri ân những người hy sinh trong cuộc chiến tranh giành độc lập và tái khẳng định mục tiêu của Đảng là đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc, gọi đó là khát vọng của toàn dân tộc, lời tuyên thệ danh dự trước lịch sử.

Bài báo mô tả chi tiết lễ kỷ niệm với màn diễu hành của các đoàn quân, xe tăng, xe bọc thép, hệ thống tên lửa, cùng màn trình diễn trên không của trực thăng với những lá cờ Việt Nam khổng lồ và các máy bay phản lực.

Dẫn các nguồn tin trong nước, The Independent cho biết gần 16.000 binh sĩ đã tham gia sự kiện. Nhiều xe tăng, pháo hạng nặng, xe lội nước và hệ thống tên lửa trong lễ diễu hành này là sản phẩm do một công ty nhà nước Việt Nam sản xuất.

Lần đầu tiên, Việt Nam cũng tổ chức một cuộc diễu binh hải quân được truyền hình trực tiếp ngoài khơi thành phố cảng Cam Ranh với sự tham gia của tàu chiến, tàu ngầm, trực thăng và thủy phi cơ.

Các đội danh dự từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia cũng tham gia diễu hành, phản ánh tình hữu nghị quốc tế của đất nước.

Bài báo còn mô tả không khí hân hoan tại Hà Nội khi người dân đổ về thành phố, mặc áo cờ đỏ sao vàng, vẽ quốc kỳ trên mặt, vẫy cờ Tổ quốc, reo hò, cổ vũ các đoàn diễu hành. Các màn hình lớn tại các ngã tư phát sóng cuộc diễu hành trong khi cờ được treo trên các ban công khắp thành phố.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, 22 tuổi, người đã thức qua đêm ở Quảng trường Ba Đình, chia sẻ: “Đây là điều đáng tự hào. Ông bà chúng tôi đã chiến đấu vì điều này. Giờ đây cuộc sống đã tốt đẹp hơn”.

The Independent còn nhấn mạnh sự chuyển mình của Việt Nam là một trong những sự chuyển mình nổi bật nhất ở châu Á. Kể từ khi mở cửa kinh tế vào cuối những năm 1980, đất nước trở thành một trung tâm sản xuất điện tử, dệt may và giày dép, cung cấp cho các thương hiệu toàn cầu như Samsung và Nike. Tỷ lệ nghèo giảm và tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh chóng.

Tờ báo cũng chỉ ra những thách thức của đất nước trong tình hình mới khi phải cân bằng giữa tăng trưởng nhanh với cải cách, dân số già hóa, rủi ro biến đổi khí hậu và áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ./.