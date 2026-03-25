80 năm ngày Thể thao Việt Nam: Trao giải cuộc thi viết “Thể thao và cuộc sống”

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh chặng đường phát triển bền bỉ của thể thao Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng. Sự kiện còn là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được, nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của mỗi người dân. Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao, khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng và cổ vũ phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ; hướng tới xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và bền vững.

Cuộc thi viết “Thể thao và cuộc sống” được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu qua 80 năm xây dựng và phát triển thể dục thể thao Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà trao giải Nhất cho tác giả Dương Ngọc Phúc đến từ Trường PTDT bán trú THCS Mường Mươn, bản Huổi Vang, xã Mường Pồn. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Cuộc thi đã nhận được hơn 400 bài dự thi của 350 tác giả, trong đó nổi bật là các tập thể, cá nhân đến từ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Theo Ban Tổ chức, các bài viết phong phú về nội dung, đa dạng về cách thể hiện, có tính truyền cảm hứng mạnh mẽ. Không ít bài viết thể hiện tầm nhìn sâu sắc khi liên hệ thể thao với sự phát triển của đất nước, với khát vọng nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Tại lễ tổng kết trao giải, Ban Giám khảo đã trao một giải Nhất cho tác giả Dương Ngọc Phúc đến từ Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Mường Mươn, bản Huổi Vang, xã Mường Pồn, với tác phẩm “Nhịp đập biên cương: Thể thao và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn”. Theo Ban Tổ chức, đây là tác phẩm đạt chất lượng cao thể hiện rõ nét tinh thần cuộc thi, gắn kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam với thực tiễn và khát vọng Điện Biên.

Ban Tổ chức trao hai giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình Ban Tổ chức cũng đã trao hai giải Nhì, hai giải Ba và ba giải Khuyến khích cho các tác giả./.