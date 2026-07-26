79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Tri ân các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự tri ân, niềm kính phục và nhấn mạnh: "Hôm nay, cả nước hướng về Côn Đảo, tưởng nhớ đến các đồng chí, đồng bào yêu nước ngã xuống, được xem như là bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì Côn Đảo là nơi từng bị coi là địa ngục trần gian của thực dân, đế quốc; là nơi giam cầm nhiều con người yêu nước, chiến sĩ cách mạng ở mọi miền Tổ quốc... Nhưng chính nơi tăm tối, khắc nghiệt ấy, ý chí cách mạng, tinh thần yêu nước lại bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết. Hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ kiên trung đã biến chốn lao tù thành trường học cách mạng, giữ vững khí tiết, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do cho Tổ quốc".

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh dâng hương khai lễ. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, sự hy sinh vô bờ bến ấy đã làm nên giá trị thiêng liêng và thành tố tạo nên giá trị con người Việt Nam. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công và sẽ càng rạng rỡ hơn khi được giữ gìn bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau. Mỗi nén hương tri ân thắp lên chính là lời hứa, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cao nhất phong trào chăm lo người có công với cách mạng, thực hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đảm bảo tính liên tục, thiết thực, gắn với chính sách an sinh xã hội theo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".



Có mặt tại lễ giỗ, ông Nguyễn Văn Nghiệp, con trai của Liệt sĩ Nguyễn Giai (hy sinh ngày 6/3/1973 tại nhà tù Côn Đảo) xúc động chia sẻ: "Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện đi tìm mộ của bố. May mắn thay nhân dịp 27/7 năm nay, nhờ các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp hỗ trợ, chúng tôi mới tìm lại được mộ bố tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đây là niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến đối với gia đình tôi".



Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc thực hiện các chính sách chăm lo người có công với cách mạng, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó phòng Nghiệp vụ bảo tàng thuộc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị luôn coi việc đón tiếp thân nhân liệt sĩ như đón người thân trở về gia đình. Đơn vị đã xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử tra cứu phần mộ liệt sĩ Côn Đảo, giúp rút ngắn thời gian, khoảng cách và tạo thuận lợi tối đa cho các gia đình trên cả nước khi ra thăm viếng. Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, hệ thống trang web tra cứu phần mộ liệt sĩ tại Côn Đảo đã hỗ trợ hàng nghìn lượt thân nhân trên cả nước tìm kiếm thông tin chính xác về người thân là liệt sĩ yên nghỉ tại Côn Đảo./.