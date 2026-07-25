79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thường vụ Tỉnh ủy Viêng Chăn Lammay Koutlavong cùng các đại biểu thắp hương cầu trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân; ông Lammay Koutlavong, Thường vụ Tỉnh ủy Viêng Chăn và đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh Viêng Chăn; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Ban Quản lý người Việt Nam tỉnh Viêng Chăn, đại diện Ban Quản lý Khu Di tích, Hội Cựu chiến binh, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan của Lào.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của hai nước Việt Nam và Lào. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Lễ dâng hương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng. Hoạt động cũng góp phần tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Khu Di tích Liên quân Lào - Việt Nam tại bản Keun là nơi ghi nhớ chiến thắng lịch sử ngày 22/01/1946, nơi tưởng niệm 28 liệt sĩ Việt Nam và Lào đã anh dũng hy sinh trong tháng 1/1946, khi Liên quân Lào - Việt Nam đồng loạt tiến công cứ điểm Phone He tại bản Keun, một trong những cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp tại đây. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn của Liên quân chiến đấu Lào-Việt Nam, đánh dấu một mốc son tiêu biểu cho sự hợp tác Lào - Việt Nam ngay từ đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo toàn được lực lượng kháng chiến lâu dài đến thắng lợi hoàn toàn./.