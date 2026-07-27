79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chỉnh vòng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia – Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 27/7, Đảng ủy tại Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa có Bí thư Đảng ủy - Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các đơn vị khu vực Phnom Penh, Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) và đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại thủ đô Phnom Penh.

Các đại biểu dành phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Campuchia – Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia

Tại sự kiện, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng đoàn đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng niệm, đặt vòng hoa thành kính tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã dành trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên giá trị bất diệt “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tô thắm thêm tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai đất nước Việt Nam - Campuchia.



Cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk cũng trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở thành phố duyên hải Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk, Tây Nam Campuchia. Mặc dù trời mưa nặng hạt, các đại biểu tham dự sự kiện vẫn tiến hành các nghi thức của buổi lễ, thành kính dành phút mặc niệm, dâng hoa và thắp nén tâm hương tri ân những người con ưu tú đã dành trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.



Trước đó, ngày 26/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở thành phố Battambang, tỉnh Battambang, Tây Bắc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó không chỉ là trách nhiệm mà là “mệnh lệnh từ trái tim” - hành trình nhân văn nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát, sớm đưa các anh hùng về an táng tại đất mẹ thân yêu.

Lễ dâng hương, dâng hoa do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang tổ chức tại Đài Hữu nghị Campuchia – Việt Nam ở thành phố Battambang, Tây Bắc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là sự kiện thường niên có ý nghĩa đặc biệt. Hoạt động này không chỉ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam nói chung, các anh hùng liệt sĩ và nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Kampuchea Dân chủ trong những năm 1970-1980, mà còn bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với sự hy sinh của nhân dân Campuchia vì sự nghiệp hòa hợp và thống nhất đất nước trong suốt những năm 1960-1970.



Hoạt động ý nghĩa này cũng góp phần giáo dục các thế hệ tương lai của Việt Nam và Campuchia tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp, bền chặt, sát cánh cùng nhau dựng xây hai nước ngày càng phát triển, phồn vinh, cũng như tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.



Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam được lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng, trùng tu, tôn tạo tại thủ đô Phnom Penh và các địa phương khác ở Campuchia trong nhiều năm qua là minh chứng sống động của tình hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia láng giềng, gắn với thông điệp mãi khắc ghi công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân và tương lai trường tồn của dân tộc.



Bên cạnh lễ dâng hương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã và đang triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác, tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.



Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 850 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia. Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước với 1.541 người, trong đó ở Campuchia có 11 đội với 682 người./.