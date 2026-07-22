79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Nghĩa tình của những cựu chiến binh Việt Nam tại Đức

Thành kính tưởng niệm Liệt sĩ Lục Văn Thừng, hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1968. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, dẫn đầu, với sự tham gia của ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và các lãnh đạo Hội Cựu chiến binh ở Berlin-Brandenburg.

Đoàn đã đến thăm 3 gia đình thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại Berlin. Tại mỗi gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những chia sẻ về quá trình hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ cũng như những nỗ lực của các gia đình trong việc gìn giữ truyền thống cách mạng và hội nhập tại quê hương thứ hai.

Tại gia đình bà Đinh Thị Ngọc Thanh, con gái Liệt sĩ Đinh Văn Lạc (nhập ngũ năm 1951, hy sinh năm 1967), đoàn rất xúc động được nghe bà kể lại những kỷ niệm về người cha - bác sĩ quân y Bệnh viện 108 tài ba, đáng kính. Trên chiến trường bom đạn thiếu thốn thuốc men, khi tất cả thuốc đã được dành để cứu chữa các thương binh thì chính bác sĩ – người lính ấy lại không có thuốc cho mình và đã hy sinh vì sốt rét ác tính. "Gia đình chúng tôi thực sự đau xót khi mất đi một người chồng, người cha, nhưng đổi lại chúng tôi vô cùng tự hào rằng bố tôi đã đóng góp được một phần nhỏ bé trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đến thăm là nguồn động viên, an ủi rất lớn đối với gia đình", bà Đinh Thị Ngọc Thanh xúc động chia sẻ.

Bà Đinh Thị Ngọc Thanh, con gái Liệt sĩ Đinh Văn Lạc, xúc động khi đoàn công tác tới thăm. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Bà Thanh sang Đức làm việc năm 1987 theo tiêu chuẩn con em liệt sĩ của Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội khi đang là phiên dịch tiếng Anh tại một nhà trẻ dành cho trẻ em mồ côi do Ấn Độ hỗ trợ xây dựng. Trong căn nhà nhỏ xinh xắn của bà hiện nay ở Berlin vẫn còn lưu giữ hình ảnh tràn đầy hạnh phúc của bố mẹ bà lúc còn trẻ.

Còn với gia đình bà Trần Thị Yến (con gái Liệt sĩ Trần Quang Tiến) và bà Lục Thị Hà (con gái Liệt sĩ Lục Văn Thừng), dù chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, hài cốt của cha các bà vẫn nằm lại chiến trường xưa, chưa về được với gia đình. Gia đình bà Trần Thị Yến đã nhiều lần quay lại nơi cha bà từng chiến đấu ở Hoà Vang (thuộc tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập) để lần tìm mọi manh mối nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt của cha mình. Gia đình bà Lục Thị Hà cũng vậy, gia đình chỉ biết thông tin duy nhất là người cha đã hy sinh cùng cả tiểu đội trong trận bom ở Bến Cát (Bình Dương) nhưng chưa tìm được hài cốt của ông. Theo lệnh tổng động viên năm 1968, ông Lục Văn Thừng lên đường vào chiến trường miền Nam khi 36 tuổi và từ đó gia đình không còn được gặp lại ông nữa. Bà Thanh sang Đức làm việc năm 1987 theo tiêu chuẩn con em liệt sĩ của Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội khi đang là phiên dịch tiếng Anh tại một nhà trẻ dành cho trẻ em mồ côi do Ấn Độ hỗ trợ xây dựng. Trong căn nhà nhỏ xinh xắn của bà hiện nay ở Berlin vẫn còn lưu giữ hình ảnh tràn đầy hạnh phúc của bố mẹ bà lúc còn trẻ.Còn với gia đình bà Trần Thị Yến (con gái Liệt sĩ Trần Quang Tiến) và bà Lục Thị Hà (con gái Liệt sĩ Lục Văn Thừng), dù chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, hài cốt của cha các bà vẫn nằm lại chiến trường xưa, chưa về được với gia đình. Gia đình bà Trần Thị Yến đã nhiều lần quay lại nơi cha bà từng chiến đấu ở Hoà Vang (thuộc tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập) để lần tìm mọi manh mối nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt của cha mình. Gia đình bà Lục Thị Hà cũng vậy, gia đình chỉ biết thông tin duy nhất là người cha đã hy sinh cùng cả tiểu đội trong trận bom ở Bến Cát (Bình Dương) nhưng chưa tìm được hài cốt của ông. Theo lệnh tổng động viên năm 1968, ông Lục Văn Thừng lên đường vào chiến trường miền Nam khi 36 tuổi và từ đó gia đình không còn được gặp lại ông nữa.