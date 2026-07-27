79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Kiều bào tại Đức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành và phu nhân, Tham tán Công sứ Đặng Hoàng Linh; Chư tôn đức tăng ni đến từ Chùa Phổ Đà, Chùa Từ Ân (Berlin), Chùa Phúc Lâm (Potsdam) và Chùa Giác Châu (Thành phố Hồ Chí Minh); lãnh đạo Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, cùng đông đảo bà con kiều bào, Phật tử từ nhiều địa phương trên khắp nước Đức.

Đại lễ được tổ chức trong không gian thanh tịnh của Chùa Phổ Đà, mở đầu bằng nghi thức chào cờ và phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức Trịnh Thị Mùi nhấn mạnh sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã làm nên một Việt Nam hòa bình, thống nhất và phát triển hôm nay. Theo bà, ngày 27/7 không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn là ngày để mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay đang sinh sống ở nước ngoài, cùng hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Bà khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn là giá trị thiêng liêng được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ. Bà nói: “Là những người con xa quê hương, khoảng cách địa lý không làm phai nhạt tình yêu đất nước và lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước. Vì vậy, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức luôn xác định công tác nhân đạo, thiện nguyện và đền ơn đáp nghĩa là một trong những hoạt động trọng tâm, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ".



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành, bày tỏ xúc động khi được tham dự chương trình tri ân do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức tổ chức. Đại sứ nhấn mạnh đây là hoạt động hưởng ứng thiết thực lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp tục thực hiện tốt công tác tri ân đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành gửi lời tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong và những người có công với nước. Theo Đại sứ, ngay tại Berlin và trên khắp nước Đức, nhiều gia đình người Việt vẫn lưu giữ những câu chuyện, ký ức và tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về những hy sinh to lớn đã góp phần tạo nên nền hòa bình, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày nay.



Đại sứ cũng cho biết cộng đồng người Việt tại Đức luôn dõi theo "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai trong nước, đồng thời đánh giá cao những hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình người có công do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức và các hội đoàn tổ chức trong thời gian qua.



Điểm nhấn của chương trình là Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được cử hành theo nghi thức Phật giáo, dưới sự chủ trì của Chư tôn đức tăng ni. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo đại biểu và Phật tử cùng nhất tâm cầu nguyện, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn đoàn kết, hướng về quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tổ chức phần giao lưu, chia sẻ của thân nhân các gia đình liệt sĩ đang sinh sống tại Đức. Những câu chuyện về sự hy sinh của người thân, những ký ức chiến tranh và hành trình vượt qua mất mát đã để lại nhiều xúc động đối với những người tham dự.

Lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được cử hành trang nghiêm theo nghi thức Phật giáo. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Đặc biệt, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức đã trao các biểu trưng tri ân, "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Thương binh - Liệt sĩ", tới thân nhân các gia đình liệt sĩ đang sinh sống tại Đức. Theo Ban tổ chức, mỗi biểu trưng không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ mà còn là sự sẻ chia với những mất mát của các gia đình, góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Một tiết mục văn nghệ của CLB Vòng tay con liệt sĩ. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, hòa bình và lòng biết ơn…, do các thành viên cộng đồng biểu diễn. Những giai điệu giàu cảm xúc đã góp phần tạo nên không khí ấm áp và gắn kết, thể hiện sự tiếp nối truyền thống yêu nước giữa các thế hệ người Việt Nam xa quê./.