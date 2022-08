77 năm Quốc khánh: Quan chức Canada ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Những lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại sâu sắc.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong cùng đại diện Chính phủ, Quốc hội Canada và đại diện các phái đoàn ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong nhấn mạnh: "Với khát vọng độc lập, tự do, mọi người dân Việt Nam đều mong muốn hòa bình và thịnh vượng. Đoàn kết muôn người như một, toàn thể dân tộc Việt Nam đang hướng tới tương lai với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của nhân dân và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân".

Trải qua quá trình Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ một đất nước thuộc địa nghèo nàn, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19 và môi trường quốc tế nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm nay đạt tốc độ tăng trưởng 6,42%, thu hút trên 10 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái) và là mức tăng trưởng lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam có thể tăng trưởng 7,5% vào năm 2022 và 6,7% vào năm 2023.

Ông Paul Thoppil, Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Canada, bày tỏ cảm phục về hành trình 77 năm qua của Việt Nam - đất nước hình chữ S - đã chuyển mình ấn tượng, vươn lên vị trí của một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đặc biệt, ông lạc quan rằng Việt Nam có thể trở thành đối tác chiến lược của Canada trong tương lai, khi 2 nước tiếp tục xây dựng tầm nhìn chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho ASEAN và người dân ở khu vực này. Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Canada nhấn mạnh, là một quốc gia tiếp giáp Thái Bình Dương, Canada nhận thấy tầm quan trọng sâu sắc và ngày càng tăng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Canada sẽ nỗ lực tham gia sâu hơn vào khu vực, cả trên bình diện song phương và thông qua cấu trúc khu vực, khi 2 bên cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada trong 5 năm qua đã chứng kiến những bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đến ứng phó với biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân, với những điểm nhấn như: chuyến thăm Việt Nam thành công của Ngoại trưởng Melanie Joly, Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada khởi động Kỳ họp đầu tiên và việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam hồi đầu năm nay.

Quan hệ hợp tác Việt Nam – Canada cũng ngày càng chặt chẽ trên các diễn đàn, tổ chức đa phương như: Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie).

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Canada trong nửa đầu năm nay đạt 6,1 tỷ CAD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam và Canada đang cùng nỗ lực để đa dạng hóa và mở rộng thương mại bằng cách tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy dòng đầu tư giữa hai bên.

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh không chỉ là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Canada, mà còn hun đúc niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng kiều bào, bồi đắp tình yêu quê hương, gắn kết đại đoàn kết dân tộc, thôi thúc những người con đất Việt cùng chung tay dựng xây đất nước, để những giá trị vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng 8 tiếp tục được phát huy./.