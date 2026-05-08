72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật “Điện Biên - Bản hùng ca chiến thắng”. Ảnh: Phan Quân-TTXVN

Sự kiện được tổ chức là nén tâm hương thành kính, lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua chương trình nghệ thuật là dịp để mỗi người cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, hun đúc khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.



Chương trình nghệ thuật “Điện Biên - Bản hùng ca chiến thắng” gồm 13 tiết mục được chia thành 3 chương gồm: Lửa Điện Biên, Chiến hào ký ức - Tổ quốc ghi công, Điện Biên cùng đất nước vươn mình, đã tái hiện sinh động những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với sân khấu được dàn dựng công phu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, chương trình đã kể lại những câu chuyện xúc động, tự hào về mảnh đất, con người Điện Bên.



Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho người xem từ bản hùng ca bất diệt, trên mảnh đất Điện Biên anh hùng - nơi từng in dấu những năm tháng gian lao đến nhịp sống rộn ràng với những công trình vươn cao, bản làng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

