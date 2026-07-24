660 vận động viên dự Giải Vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026

Các vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tào Viết Hải cho biết, Giải Vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, được tổ chức thường niên. Giải đấu nhằm tạo sân chơi để các vận động viên trẻ trên cả nước giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu; đồng thời đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương, đơn vị. Ban chuyên môn sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật để bổ sung cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Giải năm nay thu hút 660 vận động viên thuộc 30 đơn vị, câu lạc bộ trên cả nước tham dự, tiêu biểu như: Vĩnh Long, Tây Ninh, Quân đội, Nghệ An, Câu lạc bộ Tâm Đức Quảng Bình, Công an nhân dân T&T, Đồng Nai, Đà Nẵng, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Gia Lai...

Các vận động viên tranh tài ở 50 nội dung thi đấu, gồm đồng đội, đơn, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, thuộc các nhóm tuổi: dưới 9 tuổi, 10-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi, 16-17 tuổi, 18-19 tuổi, 20-21 tuổi và 22-23 tuổi. Ban tổ chức sẽ trao huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng (đồng hạng Ba) cùng giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích tại từng nội dung thi đấu.