60 tác phẩm nghệ thuật tôn vinh giá trị Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật”, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật” là một hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Ông Nguyễn Văn Tú – Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm của 34 tác giả, phản ánh hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua nhiều loại hình nghệ thuật và chất liệu khác nhau, từ các tư liệu lịch sử đến sáng tác đương đại. Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn kết nối công chúng với di sản, góp phần lan tỏa các giá trị văn hiến, truyền thống hiếu học và phát huy giá trị của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại.

“Triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật” hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò của Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại, góp phần lan tỏa những giá trị của truyền thống hiếu học, văn hiến và sáng tạo đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám”, ông Nguyễn Văn Tú nhấn mạnh.

Theo Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật” được hình thành từ ý tưởng nhìn lại dòng chảy sáng tác về Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua nhiều giai đoạn lịch sử. Từ những bức ký họa hay những bức tranh sơn dầu cực họa của các họa sĩ Pháp đầu thế kỷ XX, các sáng tác của thế hệ họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương đến các tác phẩm đương đại, Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật, phản ánh sự biến đổi của không gian di sản cùng đời sống văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Gần 60 tác phẩm tại triển lãm, với nhiều chất liệu và hình thức thể hiện, là sự đối thoại nghệ thuật giữa các thế hệ họa sĩ, nghệ sĩ, kiến trúc sư trong và ngoài nước, góp phần gợi mở góc nhìn thú vị về giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống của Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Trong số đông đảo người dân và du khách tham quan, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Mỹ thuật Hà Nội cho rằng, từ các thế hệ họa sĩ của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến các nghệ sĩ đương đại, dòng chảy sáng tác về Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn được tiếp nối không ngừng. Triển lãm không chỉ giới thiệu hành trình của các tác phẩm mỹ thuật về Văn Miếu mà còn phản ánh tình cảm, ước mơ và khát vọng học hỏi của người Việt qua nhiều thế hệ.

Khán giả chiêm ngưỡng các tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật”. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Theo ông, điểm đáng chú ý của triển lãm là sự góp mặt của nhiều thế hệ tác giả, từ các giáo sư, họa sĩ tên tuổi đến các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn trẻ. Nhiều tác phẩm tiếp cận Văn Miếu bằng góc nhìn mới, không chỉ khai thác giá trị văn hóa, lịch sử mà còn đề cập đến thiên nhiên, đa dạng sinh học và thông điệp về phát triển bền vững.

Đánh giá về các tác phẩm trưng bày, ông Trần Huy Ánh cho biết rất khó lựa chọn một tác phẩm ấn tượng nhất bởi mỗi bức tranh đều mang những thông điệp, cảm xúc và sự gửi gắm riêng của tác giả. Ông kỳ vọng công chúng sẽ dành thời gian thưởng lãm trọn vẹn triển lãm để cảm nhận đầy đủ những giá trị mà mỗi tác phẩm mang lại.Bạn Trần Minh Nguyệt, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất ấn tượng với không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa cổ kính, vừa hiện đại và tạo cảm giác gần gũi với lịch sử. Tôi ấn tượng nhất với các tác phẩm kết hợp ánh sáng và hình ảnh, vì cách thể hiện rất sáng tạo và tạo được cảm xúc. Triển lãm này giúp tôi cảm nhận được Văn Miếu không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là không gian văn hóa nhiều sức sống".

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/8/2026 nhằm tôn vinh giá trị lịch sử – văn hóa đặc biệt của Quốc Tử Giám, đồng thời giới thiệu hành trình gần một thế kỷ sáng tạo nghệ thuật lấy di tích làm nguồn cảm hứng./.

