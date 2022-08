60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Hợp tác giữa Bộ Công an 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ động thổ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ động thổ Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an 2 nước Việt Nam – Lào trong thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an 2 nước đã duy trì hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phối hợp triển khai có hiệu quả kế hoạch hợp tác của 2 bộ, Biên bản ghi nhớ giữa công an các địa phương, hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu…

Công an các địa phương giáp biên của 2 nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân sinh sống, làm ăn tại khu vực biên giới; phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác giải quyết các vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú, xuất nhập cảnh trái phép quan biên giới 2 nước.

Hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, trao đổi đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ngày càng được chú trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác và nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng công an 2 nước.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam xác định công trình Học viện Chính trị CAND Lào là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước nói chung, giữa lực lượng công an 2 nước nói riêng, việc khởi công công trình góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và thực hiện Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của 2 dân tộc.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bộ Công an Lào chuẩn bị nội dung, chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên để giúp Học viện Chính trị CAND Lào sau khi bàn giao, đưa vào sử dụng có thể bắt tay ngay vào công tác tổ chức đào tạo.

Trong phát biểu của mình, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào đã thay mặt Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an Lào, chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng Học viện Chính trị CAND Lào; khẳng định công trình sẽ giúp lực lượng an ninh Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác đào tạo lý luận chính trị.

Đại tướng Vilay cam kết, Bộ Công an Lào sẽ sử dụng tốt nhất công trình, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập nhằm nâng cao khả năng hiểu biết lý luận chính trị cho các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, xây dựng công an Lào thành lực lượng trong sạch, vững mạnh về bản chất chính trị, có trình độ lý luận, nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Nằm trên diện tích 6,5 ha, công trình Học viện Chính trị CAND Lào nằm tại trung tâm hành chính mới đang được xây dựng tại khu Dongmakhai ở thủ đô Viêng Chăn. Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, công trình sẽ có đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và học tập lý luận chính trị với lưu lượng đào tạo 1.200 học viên và quân số cán bộ, giáo viên là 150 người.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã dự triển lãm ảnh “Mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam”. Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh nói về quá trình hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào trong suốt 60 năm qua.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam dự kiến sẽ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trước khi lên đường về nước./.