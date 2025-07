55 năm quan hệ Việt Nam- Sri Lanka: Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân

Trong bài phát biểu tại buổi lễ với tư cách khách mời danh dự, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này; nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Sri Lanka là minh chứng sống động cho tình hữu nghị chân thành, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và hợp tác cùng phát triển vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội mà Việt Nam đạt được trong những thập kỷ qua, coi đây là nguồn cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Sri Lanka; khẳng định Quốc hội Sri Lanka luôn sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến tăng cường quan hệ nghị viện, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Wickramaratne hoan nghênh sáng kiến tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Colombo, coi đây là cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước thông qua ngôn ngữ điện ảnh – một phương tiện giao tiếp toàn cầu đầy sức mạnh.

Trong không khí trang trọng và đậm chất văn hóa, chương trình được mở đầu với màn múa sạp truyền thống Việt Nam và các tiết mục biểu diễn âm nhạc của các cháu thiếu nhi do Thiền viện Trúc Lâm – ngôi chùa Việt đầu tiên tại Sri Lanka, hướng dẫn.

Tại buổi lễ trên, Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu 3 bộ phim nổi bật sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần phim lần này gồm “Đào, Phở và Piano” – câu chuyện tình lãng mạn, bi hùng giữa khói lửa chiến tranh; “Bà già đi bụi” – hành trình khám phá bản thân đầy hài hước của một cụ bà và “Vầng trăng thơ ấu” – thước phim cảm động về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các phim tài liệu ngắn giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống văn hóa Việt Nam cũng sẽ được trình chiếu, mang đến cho khán giả Sri Lanka góc nhìn đa dạng và chân thực về đất nước, con người Việt Nam.

Lãnh đạo Sri Lanka và Đại sứ Trịnh Thị Tâm chúc mừng tiết mục văn nghệ của các em học sinh từ Kandy. Ảnh: TTXVN phát

Một điểm nhấn khác của sự kiện là lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu và thiết kế logo về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka được Đại sứ quán phát động từ đầu năm 2025. Các tác phẩm đạt giải không chỉ thể hiện sự hiểu biết và tình cảm với Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết và sáng tạo trong cộng đồng Sri Lanka.

Đặc biệt, lễ khai mạc còn ghi nhận nỗ lực thúc đẩy giao lưu văn học giữa hai nước với phần giới thiệu bản dịch tiếng Sinhala của cuốn nhật ký chiến tranh nổi tiếng “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” – một trong những tác phẩm xúc động nhất của văn học Việt Nam hiện đại, do đích thân Bộ trưởng Văn hóa, Phật giáo và Tôn giáo Sri Lanka, Ngài Hiniduma Sunil Senevi thực hiện.

Chương trình khép lại bằng ca khúc “Việt Nam - Sri Lanka” do nhạc sĩ Sri Lanka Mohamed Iqbal sáng tác và trình bày, cùng phần đồng ca bài hát dân gian Việt Nam “Trống Cơm” với sự tham gia của các em thiếu nhi Sri Lanka và khán giả tham dự. Sau buổi lễ, các lãnh đạo, khách mời Sri Lanka và quốc tế đã cùng thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, quả vải thiều - lần đầu tiên được Đại sứ quán giới thiệu đến bạn bè Sri Lanka, đã được nhiều quan khách quan tâm, yêu thích do chưa xuất hiện tại thị trưởng Sri Lanka. Các khách mời cũng rất thích thú với món quà lưu niệm là chiếc cốc in logo kỷ niệm quan hệ hai nước và chuồn chuồn tre vẽ Quốc kỳ hai nước với dòng chữ “Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka 1970-2025).

Tuần phim Việt Nam 2025 tại Sri Lanka sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 22–24/7 với các suất chiếu miễn phí dành cho công chúng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Sri Lanka trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.