55 năm quan hệ Việt Nam - Sri Lanka: Tăng cường kết nối cấp địa phương

Đại sứ Trịnh Thị Tâm phát biểu tại cuộc tọa đàm với doanh nghiệp tỉnh Miền Bắc Sri Lanka - sự kiện do Đại sứ quán phối hợp với Phòng Thương mại Jaffna tổ chức. Ảnh do Đại sứ quán cung cấp

Ngày 17/11, trong buổi chào xã giao Thống đốc tỉnh Nagalingam Vethanayahan và làm việc với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã đánh giá cao nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Miền Bắc Sri Lanka trong các lĩnh vực địa phương có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, du lịch, thương mại và đầu tư; đồng thời tìm hiểu nhu cầu hợp tác cụ thể của tỉnh với Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh bối cảnh quan hệ Việt Nam - Sri Lanka đang phát triển thuận lợi là cơ hội để các địa phương hai nước mở rộng kết nối và khai thác tiềm năng sẵn có.

Thống đốc Nagalingam Vethanayahan cho biết tỉnh Miền Bắc Sri Lanka có vị trí chiến lược kết nối Nam Á và Đông Nam Á; sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào với đất đai màu mỡ, bờ biển dài, thế mạnh về nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt - nuôi trồng thủy sản, du lịch, đặc biệt là ngành sản xuất và cung cấp sữa bò lớn nhất cả nước. Hiện tỉnh ưu tiên phát triển khu công nghiệp, đặc khu kinh tế, hạ tầng giao thông và logistics nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội trong các lĩnh vực chế biến nông sản - thủy sản, phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế và năng lượng tái tạo.

Ngày 18/11, trong khuôn khổ triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2025, Đại sứ quán phối hợp với Phòng Thương mại Jaffna đã tổ chức tọa đàm với doanh nghiệp tỉnh Miền Bắc Sri Lanka, giới thiệu môi trường đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam và trao đổi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, xây dựng, logistics, năng lượng và du lịch.

Tại sự kiện, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh Việt Nam có môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng đồng bộ, nhân lực chất lượng cao và mạng lưới FTA rộng lớn, là điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Sri Lanka. Đại sứ nhắc lại cam kết của lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đến Việt Nam hồi tháng 5/2025 về việc nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD, đòi hỏi sự tham gia chủ động của cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối và trao đổi hợp tác.

Trong khuôn khổ sự kiện, doanh nghiệp địa phương đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về chính sách và cơ hội đầu tư. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ kỳ vọng vào việc tăng cường kết nối khi hiện có 30 dự án Sri Lanka đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn hơn 43 triệu USD, cùng lượng lớn doanh nhân và khách du lịch hai nước thường xuyên qua lại (khoảng 1.000 người Sri Lanka và 300 người Việt Nam mỗi tháng).

Trong bối cảnh Sri Lanka, đặc biệt là tỉnh Miền Bắc, vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế - tài chính, các doanh nghiệp địa phương mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong khảo sát, đầu tư và hợp tác. Nhiều ý kiến đề xuất ưu tiên hợp tác thực chất trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và tỉnh có nhu cầu cao như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - thủy sản, nuôi trồng thủy sản; đồng thời đề nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

Chuyến công tác kết thúc thành công, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Miền Bắc Sri Lanka, mở ra nhiều cơ hội kết nối địa phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1970-2025).

Tỉnh Miền Bắc Sri Lanka là địa phương gần Đông Nam Á nhất của Sri Lanka. Tỉnh từng đóng góp gần 50% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước; tuy nhiên xung đột kéo dài đã tàn phá kinh tế địa phương. Hiện tỉnh đang phục hồi nhưng vẫn thiếu các ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ xuất khẩu./.