51 năm thống nhất đất nước: Từ kinh đô xưa đến “Thành phố di sản”

Du khách tham quan đường phố, trải nghiệm không gian xanh ở thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam với quan điểm chỉ đạo, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; coi văn hóa là sức mạnh cạnh tranh của quốc gia, là nền tảng của sức mạnh mềm và là nguồn lực để bứt phá trong kỷ nguyên số. Huế - vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa của dân tộc, không “đóng khung” di sản mà đưa di sản bước vào kỷ nguyên số một cách thận trọng và hiệu quả.

Các buổi tối từ 25 - 28/4, Đại Nội Huế mở cửa miễn vé về đêm để du khách vào tham dự Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” với nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động đặc sắc mang đậm dấu ấn cung đình và công nghệ. Ngoài công nghệ chiếu sáng nghệ thuật tại Ngọ Môn, Điện Thái Hòa làm tôn vẻ uy nghiêm, trầm mặc và cổ kính của di sản; còn có công nghệ trình diễn 3D mapping (kỹ thuật sử dụng ánh sáng và công nghệ làm phim để chiếu hình ảnh động lên bề mặt) họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo nối Ngọ Môn với Điện Thái Hòa. Tại đây, du khách được thưởng thức “bữa tiệc” ánh sáng lung linh huyền ảo với hoạ tiết cung đình như hình rồng, phượng hoàng…

Bà Nguyễn Thị Bích, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trình diễn 3D mapping tại cầu Trung Đạo mang đến ánh sáng lung linh huyền ảo đa sắc màu, hình ảnh rõ nét, sinh động và mang đậm văn hóa cung đình Huế. Trong 4 đêm diễn ra “Hoàng cung huyền ảo”, cả gia đình 4 người đều đến xem trình diễn 3D mapping.

Ở Phủ Nội Vụ trong Đại Nội Huế, "không gian trải nghiệm văn hóa - di sản - công nghệ”, thu hút khách đến trải nghiệm. Trong không gian này có triển lãm số ứng dụng Apple Vision Pro (thiết bị thực tế ảo), mang đến cảm giác nhập vai sống động, tái hiện lịch sử hào hùng ngay trước mắt. Công nghệ trình chiếu Hologram 3D (công nghệ tạo ra hình ảnh ba chiều), cho phép du khách chiêm ngưỡng tường tận vẻ đẹp tinh xảo của các Bảo vật quốc gia ở cự ly gần nhất, mà không gây ra bất kỳ tác động vật lý nào lên hiện vật gốc. Công nghệ thực tế ảo, cho phép du khách trải nghiệm Huế trong quá khứ và tương tác trực tiếp với di sản... Đến với di sản Huế, du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh kết nối internet quét các mã QR code, để có thuyết minh tự động đa ngôn ngữ.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung thông tin, đưa công nghệ số vào di sản góp phần mở rộng biên độ trải nghiệm, giúp du khách hiểu và đồng hành cùng di sản bằng cách thức gần gũi, hấp dẫn hơn.

Công ty Cổ phần Phygital Labs là một trong những đơn vị tiên phong đưa công nghệ vào di sản Huế. Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Huy cho rằng, với sự quyết liệt trong ứng dụng công nghệ số, Huế có thể trở thành hình mẫu trong việc kết hợp bảo tồn và phát triển, đưa di sản vào dòng chảy công nghiệp văn hóa để vừa phát huy tiềm năng, vừa lan tỏa văn hóa ra thế giới.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, công nghệ số ngày càng được thành phố Huế ứng dụng sâu rộng vào trải nghiệm di sản, kỳ vọng đưa ngành du lịch tiếp tục bứt phá. Năm 2026, Huế phấn đấu đón khoảng 7 – 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu thu hút 10 - 12 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt từ 28.000 - 30.000 tỷ đồng./.