51 năm Thống nhất đất nước: Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỳ vọng về chính sách thị thực và giao thương

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, bà Lê Đức Hạnh, khẳng định Chiến thắng mùa Xuân 1975 là bản hùng ca bất diệt, khép lại hơn 30 năm kháng chiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển của dân tộc. Bà ghi nhận, trong năm qua, Hiệp hội người Việt Nam tại Macau tiếp tục hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực như tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ và từ thiện. Phong trào văn nghệ ngày càng chuyên nghiệp, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, trong khi cộng đồng người Việt tại Macau ngày càng nâng cao uy tín.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Trung Quốc

Cũng theo bà Lê Đức Hạnh, cộng đồng người Việt tại Macau nhận được nhiều hỗ trợ từ chính quyền sở tại, từ đảm bảo an toàn khi có thiên tai đến nâng cao nhận thức pháp luật và tổ chức hoạt động văn hóa, phúc lợi. Tuy nhiên, chính sách thị thực của Macau đối với Việt Nam vẫn chưa tương xứng với chiều ngược lại và nếu được cải thiện sẽ thúc đẩy mạnh du lịch cũng như kinh tế. Tổng Lãnh sự Việt Nam dẫn chứng lượng khách Việt Nam tới Hong Kong tăng khoảng 40% và thương mại Việt Nam–Hong Kong đã tăng mạnh, trong khi giao thương với Macau còn khiêm tốn.

Chủ tịch Hiệp hội, ông Dương Trung Đức, nhấn mạnh lễ kỷ niệm là dịp để cộng đồng hướng về nguồn cội, tăng cường đoàn kết và xây dựng cộng đồng vững mạnh. Sau 4 năm, Hiệp hội đã trở thành mái nhà chung gắn kết bà con, thúc đẩy tương thân tương ái và lan tỏa văn hóa Việt Nam ở sở tại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tách - Trưởng Ban Từ thiện của Hiệp hội người Việt Nam tại Macau - cho biết đây là dịp ôn lại lịch sử dân tộc và thể hiện niềm tự hào của người dân Việt Nam. Các hoạt động của Hiệp hội ngày càng nề nếp, tích cực tuyên truyền pháp luật sở tại và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Anh Cao Văn Diên - Hội trưởng Chi hội Nghệ An - chia sẻ các hoạt động kỷ niệm giúp bà con xa quê có dịp sum vầy, hướng về Tổ quốc và tăng cường đoàn kết giữa các chi hội. Tương tự, chị Phùng Bình - Chi hội TP Hồ Chí Minh - bày tỏ xúc động khi cho rằng thế hệ hôm nay cần ghi nhớ công lao của cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tiết mục văn nghệ do các thành viên Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau biểu diễn. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Trung Quốc

Tại buổi lễ, bà con thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Hát về mẹ Việt Nam anh hùng”… Không khí trang trọng, ấm áp đã khơi gợi trong mỗi người con xa xứ tình cảm hướng về quê hương và khát vọng tiếp nối truyền thống dân tộc.