51 năm thống nhất đất nước: Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Trong không khí trang trọng và ấm áp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn bày tỏ xúc động khi đến thăm Montreuil, địa danh gắn liền với những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định quan hệ Việt Nam - Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác hiệu quả và các giá trị chung về hòa bình, phát triển. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương được xem là điểm sáng, góp phần làm sâu sắc hơn mối liên kết giữa nhân dân hai nước.
Nhân dịp này, Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Ông nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới nhiều dấu mốc quan trọng, trong đó có kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Pháp và 80 năm các sự kiện lịch sử liên quan tới hành trình hoạt động cách mạng của Người./.