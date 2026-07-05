5.000 vận động viên tham gia chạy băng đồng

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương đến các đơn vị đồng hành cùng giải đấu. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy, thông điệp cùa giải đấu là “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, sự kiện còn nhằm gắn kết hoạt động thể thao với việc quảng bá loại hình du lịch sinh thái, văn hóa bản địa và giới thiệu một Cần Thơ năng động, thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế. Năm nay, giải chạy thu hút gần 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Các vận động viên sẽ chính thức bước vào đường chạy trong ngày 5/7 với 4 cự ly tiêu chuẩn: 5km, 10km, Half marathon (21km) và Marathon (42km). Điểm nhấn mang tính đột phá của giải đấu là sự trải nghiệm loại hình chạy băng đồng (Cross Country) độc đáo.Người tham gia sẽ chinh phục các địa hình đa dạng mang đậm nét đặc trưng miền Tây Nam Bộ như đường quê, đá mi nông thôn, bờ ruộng, lối mòn dân sinh, bùn lầy, kênh rạch và vườn cây ăn trái. Hành trình đua cũng mở ra không gian giao thoa văn hóa đặc sắc của cộng đồng ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer./.