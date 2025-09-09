500 chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về internet thế hệ mới tại Đà Nẵng

Quang cảnh phiên toàn thể khai mạc Hội nghị APNIC 60. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN XVN

APNIC 60 là hội nghị cấp cao hàng đầu của khu vực trong lĩnh vực quản lý tài nguyên internet, tập trung thảo luận chính sách về địa chỉ IP và số hiệu mạng (ASN), thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới như: Internet lượng tử, IPv6, AI, an toàn định tuyến và phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới.

Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh, Trung tâm vinh dự được cộng đồng quốc tế tín nhiệm giao vai trò đơn vị chủ trì APNIC 60. Đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò tiên phong, kết nối các sáng kiến toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác kỹ thuật vì một Internet an toàn, mở và đổi mới.

Internet ngày nay giữ vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Internet không còn đơn thuần là công nghệ, mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu, không gian phát triển kết nối con người, quốc gia và ý tưởng. Trong đó, APNIC từ lâu đã là trụ cột của hệ sinh thái Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thông qua quản lý tài nguyên số, xây dựng cộng đồng, nâng cao năng lực, APNIC góp phần tạo dựng niềm tin, khả năng phục hồi và tăng trưởng bền vững cho internet trong khu vực.

Đại biểu dự Hội nghị APNIC 60. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN APNIC là một trong 5 tổ chức quản lý tài nguyên internet cấp khu vực, thành lập từ năm 1993. Từ năm 2003, Trung tâm Internet Việt Nam được công nhận là tổ chức quản lý tài nguyên internet cấp quốc gia của Việt Nam và đã nhiều lần đăng cai tổ chức các hội nghị lớn của APNIC trong khu vực. APNIC 60 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 25 năm hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam và hơn 27 năm kể từ khi Việt Nam kết nối Internet toàn cầu. Với tỷ lệ triển khai IPv6 đạt 65%, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về triển khai giao thức Internet thế hệ mới. Hội nghị APNIC 60 là cơ hội để Việt Nam cập nhật công nghệ mới, chia sẻ thách thức và giải pháp, đồng thời thắt chặt mối liên kết cộng đồng. Tại phiên toàn thể ngày 9/9, hội nghị có sự tham dự và phát biểu của nhiều diễn giả quốc tế uy tín như: Ông Kenny Huang, Chủ tịch Hội đồng quản lý APNIC; ông Jia Rong Low, Giám đốc điều hành APNIC; bà Leslie Daigle, Giám đốc kỹ thuật và Giám đốc chương trình Toàn vẹn Internet, Global Cyber Alliance; ông René Fichtmüller chuyên gia Flexoptix... Các đại biểu cùng đề xuất, xây dựng chính sách quản lý tài nguyên internet khu vực; họp nhóm chuyên sâu (SIG), thảo luận về xu hướng công nghệ như triển khai IPv6/IPv6-only, bảo mật hệ thống DNS, RPKI, ứng dụng AI trong mạng lưới internet, phát triển trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái trạm trung chuyển internet.

Trong khuôn khổ APNIC 60 cũng diễn ra Hội nghị các Nhà quản lý, vận hành trạm trung chuyển internet khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APIX 32). Đây là hội nghị cấp cao nhất khu vực về kết nối internet qua trạm trung chuyển (IX), với sự tham gia của nhiều tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương. Tại hội nghị này, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm phát triển VNIX – Trạm trung chuyển quốc gia của Việt Nam. Bên lề hội nghị, Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức các cuộc gặp song phương, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế./.