50 năm Thành phố mang tên Bác: Lần đầu trình diễn "pháo hoa nước"

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí (Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, tính đến trưa ngày 2/7, công tác chuẩn bị kỹ thuật cho nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố cơ bản hoàn tất và đấu nối thông suốt toàn hệ thống.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra các quả pháo trước khi đưa vào giàn phóng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Theo kế hoạch, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/7, tại 16 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn 2.840 quả pháo hoa tầm cao; 360 quả pháo hoa tầm thấp; khoảng 1.200 giàn tầm thấp và 12.000 ống hỏa thuật phóng pháo hoa các loại.



Tại điểm bắn trung tâm tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh sẽ bắn 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 18 giàn pháo nổ tầm thấp. Tại điểm bắn pháo hoa này, pháo hoa được chỉ thị bắn hoàn toàn bằng hệ thống điện tử tự động “1 nút bấm” và đặc biệt, đây cũng là địa điểm đầu tiên, người dân Thành phố được hưởng thức màn trình diễn của “pháo hoa nước”.



Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, khác với các loại pháo hoa bình thường khác được bắn thẳng lên không trung, quá trình bắn pháo hoa nước chia làm hai giai đoạn là bắn xuống nước, sau khi “ngậm đủ nước”, pháo hoa sẽ vọt lên từ mặt nước tạo hiệu ứng tối đa về ánh sáng với nền không gian của mặt nước sông Sài Gòn. Pháo hoa nước từng được trình diễn trong cuộc thi pháo hoa nghệ thuật tại Đà Nẵng và được đánh giá rất cao. Nhưng đây là lần đầu tiên, “pháo hoa nước” ra mắt công chúng Thành phố Hồ Chí Minh.