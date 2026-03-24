Tin tức
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Kiều bào - mạch nguồn kết nối bền vững quan hệ hữu nghị
Giáo sư Lae Dilokwittayarat, một trong các diễn giả tại tọa đàm, là người con gốc Việt ưu tú tại Thái Lan. Ông hiện là Thượng nghị sĩ Quốc hội Thái Lan, đồng thời là học giả kỳ cựu tại Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn. Chia sẻ tại tọa đàm, vị giáo sư có tên Việt là Đỗ Đức Khôi này cho biết nhiều gia đình có nguồn gốc Việt Nam đã sinh sống tại Thái Lan hàng trăm năm. Mối quan hệ lịch sử và huyết thống giữa người Thái và người Việt được thể hiện rõ trong những dấu vết văn hóa Việt đã ăn sâu bám rễ vào đời sống thường nhật tại Thái Lan, từ sự đồng âm về những từ ngữ chỉ quan hệ trong gia đình cho tới sự tương đồng về lối sống sinh hoạt và ẩm thực.
Giáo sư Lae chỉ ra rằng sự tương đồng về văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ ngoại giao quốc tế. Ông nhấn mạnh chính trị có thể cạnh tranh, kinh tế có thể cạnh tranh, nhưng khi biết có cùng dòng máu, gốc gác, họ sẽ tìm đến nhau. Do đó, ông cho rằng Việt kiều chính là cầu nối văn hóa quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan cần được gìn giữ và vun đắp.
Trân trọng và hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của Giáo sư Lae, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng bày tỏ tin tưởng rằng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tìm về quê hương nguồn cội không chỉ là nét văn hóa của cộng đồng người Việt tại Thái Lan mà cũng là của cộng đồng người Thái Lan tại nhiều nước bao gồm cả Việt Nam. Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định cộng đồng kiều bào là một nhân tố rất quý báu và rất có giá trị trong việc xây dựng sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan, tin rằng cộng đồng sẽ là mắt xích chính trong việc điều phối các lợi ích chung giữa hai nước.
Đại sứ Surapol cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì bản sắc của các gia đình gốc Việt tại Thái Lan, cho rằng những hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc, như trình diễn áo dài Việt do kiều bào tổ chức có sự tham gia của thế hệ trẻ người Thái gốc Việt, là một cách hiệu quả để cộng đồng gìn giữ bản sắc dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Theo ông, việc khuyến khích sự tham gia của thanh niên Việt kiều vào các hoạt động chung của hai nước là một trong những mục tiêu hành động của Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam trong thời gian tới./.