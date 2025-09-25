50 năm quan hệ Việt Nam - Mexico: Ra mắt Nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm thúc đẩy ngoại giao nghị viện

Các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, được tổ chức trang trọng tại trụ sở Hạ viện Mexico, sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), qua đó khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ana Karina Rojo Pimentel, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi xã hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam khẳng định, tình cảm mà nhân dân hai nước giành cho nhau bắt nguồn từ sự tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập cùng tư tưởng yêu chuộng hòa bình, sau đó được cụ thể hóa qua việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, khi Mexico là một trong những quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên công nhận nước Việt Nam thống nhất.

Theo Hạ nghị sĩ Karina, việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị đóng vai trò quan trọng nhằm tăng cường hợp tác nghị viện, kinh tế, văn hóa và giáo dục, qua đó đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho đất nước hình chữ S sau nhiều lần đến thăm, bà Karina nhấn mạnh “một phần Việt Nam đã sống trong tôi” và mong muốn nhiều người dân Việt Nam đến Mexico để cảm nhận sự nồng hậu, thân tình của nhân dân sở tại.

Tiếp lời Hạ nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimentel, Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Mexico không chỉ được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống, mà còn trên cơ sở cùng có lợi, bổ trợ lẫn nhau trong hợp tác kinh tế và thương mại khi 2 quốc gia ngày càng khai thác tốt tính bổ sung của nền kinh tế mỗi nước trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đại sứ bày tỏ tin tưởng Nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác cơ hội hợp tác mới.

Trong khi đó, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Quản Minh Cường nhấn mạnh sự kiện ra mắt Nhóm nghị sĩ hữu nghị là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và Mexico. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, ông gửi lời chào hữu nghị và Thư chúc mừng của lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tới Nhóm nghị sĩ hữu nghị, bày tỏ tin tưởng các nghị sĩ Mexico sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành trong việc củng cố hợp tác toàn diện, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Mexico ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Tại buổi lễ, hai bên cũng đã tiến hành lễ ký các văn bản liên quan đến việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam, cũng như chương trình và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới./.