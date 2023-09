50 năm quan hệ Việt Nam - Australia: Nền tảng cho một tương lai tươi sáng hơn

Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Dự lễ kỷ niệm có nghị sĩ Ron Hoenig - Bộ trưởng Chính quyền địa phương, lãnh đạo Hạ viện trong Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành bang New South Wales; nghị sĩ Michael Daley - Bộ trưởng Tư pháp bang New South Wales; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà; cùng 250 khách mời là đại diện các cơ quan ngoại giao tại thủ đô Canberra và đoàn lãnh sự ở Sydney, các chuyên gia, học giả, đội ngũ trí thức làm việc trong các học viện, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, hội sinh viên và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Australia...

Mở đầu buổi lễ, trong bầu không khí trang trọng, các đại biểu không khỏi xúc động khi cùng nghe quốc ca của Việt Nam và Australia lần lượt vang lên.

Trên nền màn hình chiếu các bức ảnh thể hiện chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự phụ trách các bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng điểm lại những thành tựu nổi bật mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 78 năm qua, thể hiện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Việt Nam hiện là quốc gia đang phát triển, mức sống của người dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững và quan hệ quốc tế không ngừng mở rộng; là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch cũng như giới doanh nhân, và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho biết có một bài học vô giá mà Việt Nam rút ra từ quá khứ, đó là hợp tác quốc tế chính là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực phát triển của mỗi quốc gia. Tổng Lãnh sự ghi nhận những thành công mà Việt Nam có được ngày hôm nay một phần là nhờ tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ nhiệt tình và đắc lực của đông đảo bạn bè trên thế giới, trong đó có Australia.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Australia hiện có mối quan hệ đối tác quan trọng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Hai nước chia sẻ cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định, hòa bình và thịnh vượng, cũng như cách tiếp cận giống nhau đối với các vấn đề toàn cầu dựa trên hợp tác thiện chí, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Mối quan hệ này đã phát triển theo cấp số nhân trong những năm qua và trở nên toàn diện, từ hợp tác kinh tế - xã hội, giao lưu nhân dân đến hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ. Sau 5 năm kể từ khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia (năm 2018), hai nước đang hướng tới Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ tin tưởng rằng những thành tựu mà hai nước đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua sẽ là nền tảng vững chắc cho một tương lai tươi sáng hơn trong 50 năm tới và hơn thế nữa. Mối quan hệ đối tác song phương sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi thách thức, từ đó đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Nghị sĩ Ron Hoenig, Bộ trưởng Chính quyền Địa phương, lãnh đạo Hạ viện trong Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành bang New South Wales phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ron Hoenig đã thay mặt Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns chúc mừng Ngày Quốc khánh của Việt Nam và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông đánh giá năm 2023 là một cột mốc quan trọng đối với Việt Nam và Australia, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ song phương ngày càng bền chặt và đa dạng giữa hai nước phát triển trên nhiều khía cạnh như thương mại và đầu tư, quốc phòng, nhập cư, giáo dục, du lịch...

Bộ trưởng Ron Hoenig nhận định, 78 năm đã trôi qua kể từ khi giành được độc lập, Việt Nam ngày nay là một đất nước sôi động với niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, trở thành quốc gia dẫn đầu về sản xuất và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và thế giới. Ông cho biết đã đến thăm Việt Nam nhiều lần và nhận thấy Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, người dân Việt Nam hiếu khách, yêu nước và chăm chỉ nhất mà ông từng gặp.

Bày tỏ niềm tự hào khi bang New South Wales là một trong những bang đa văn hóa thành công nhất trên thế giới, là nơi có cộng đồng người Việt sôi động và ngày càng phát triển, Bộ trưởng Ron Hoenig khẳng định các cộng đồng người Việt đã góp phần tạo nên sự đa dạng và đa văn hóa tuyệt vời của bang New South Wales, đồng thời mang đến những nét văn hóa, ẩm thực và phong tục được nhiều người yêu thích. Ông nhấn mạnh chính quyền bang New South Wales và người dân Australia luôn mong muốn mối quan hệ với Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn trong tương lai.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney, chị Đặng Mỹ Hạnh - một Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại thành phố Melbourne - cho biết chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được dự lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam và 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Dù sống xa quê hương hơn 20 năm, song chị vẫn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước và cảm thấy hãnh diện khi chứng kiến đất nước “thay da đổi thịt” hằng ngày.

Chị Hạnh luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, chị Hạnh tâm niệm dù sinh sống ở nước ngoài, chị vẫn duy trì đều đặn việc dạy các con của mình nói tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt để sau này các con không quên cội nguồn dân tộc.

Không giấu được sự xúc động, anh Hồ Minh Giang - quản lý và là kỹ sư thiết kế của Công ty thiết kế Mạch điện tử ở Australia - cho biết cũng giống như những bà con Việt kiều khác, anh luôn hướng về quê hương, luôn tâm niệm mình vẫn là một người con đất Việt và mong muốn đóng góp xây dựng đất nước. Chính vì vậy, tại Australia, anh Giang cùng bạn bè thường xuyên tổ chức các hoạt động gìn giữ bản sắc dân tộc như gói bánh chưng dịp Tết Nguyên Đán, làm bánh nướng, bánh dẻo dịp Tết Trung thu, tổ chức các hoạt động gây quỹ để hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp ở Việt Nam và Australia...

Giây phút Quốc ca Việt Nam vang lên tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Trong bầu không khí ấm áp và thân tình, các đại biểu tham dự đã cùng nâng ly chúc mừng ngày Tết độc lập của Việt Nam, chúc mừng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, cùng thưởng thức các món ăn và màn biểu diễn đặc biệt với các loại hình nghệ thuật và nhạc cụ đặc sắc của Việt Nam. Bởi theo lời Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng, “âm nhạc là một công cụ kỳ diệu để truyền tải thông điệp và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn”.

Cũng nhân dịp này, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức triển lãm 50 bức ảnh về thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Australia, những bức ảnh đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng và Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà cũng đã trao giải cuộc thi “Em siêu tiếng Việt” cho các cá nhân và tập thể đã giành chiến thắng chung cuộc. Cuộc thi do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phát động và tổ chức cách đây 3 tháng, với mục đích góp phần xây dựng một thế hệ người Việt tiếp nối truyền thông văn hóa, giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc dân tộc trên đất nước Australia./.