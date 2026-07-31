48 thuyền viên tàu Khôi Nguyên 18 đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN



Chiều 29/7, 48 thuyền viên Việt Nam đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Những người này đã được lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam phối hợp cứu sau khi tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn.

Cho đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại với quyết tâm cao nhất.

Vừa qua, bên cạnh các lực lượng chức năng Trung Quốc, phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam trên thực địa còn có lực lượng chức năng của Philippines. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, tích cực hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn này./.