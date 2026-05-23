400 gian hàng tham gia ngày hội du lịch, ẩm thực, xúc tiến thương mại An Giang

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Sự kiện diễn ra trong 10 ngày, từ 22 - 31/5, ngày hội trở thành điểm đến của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP từ khắp các tỉnh, thành trong và ngoài tỉnh An Giang. Đây là diễn đàn kết nối, là nơi các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa; đồng thời, nâng cao nhận thức và niềm tự hào của người dân về chất lượng hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc địa phương.

Ngoài ra, đây vừa là một sự kiện văn hóa đơn thuần vừa là hoạt động trọng điểm nhằm hiện thực hóa chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh, hưởng ứng mạnh mẽ của An Giang đối với Năm Du lịch Quốc gia 2026. Trong đêm khai mạc, tỉnh đã chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè với hàng loạt sản phẩm mới và các gói ưu đãi hấp dẫn để chào đón du khách trong và ngoài nước.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang khẳng định, sự kiện này mang ý nghĩa chiến lược trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đây được coi là một "giải pháp kích cầu kép", vừa thúc đẩy tăng trưởng thương mại - dịch vụ, vừa tạo động lực cho du lịch phát triển bền vững. Ngày hội còn hướng tới mục tiêu phục vụ cho những sự kiện quốc tế lớn, tiêu biểu là Hội nghị Cấp cao APEC 2027 diễn ra tại Phú Quốc trong năm 2027.

Với quy mô khoảng 400 gian hàng, ngày hội quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc của các tỉnh, thành cùng tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về giá trị hàng Việt Nam.

Du khách đến với ngày hội sẽ được hòa mình vào chuỗi trải nghiệm phong phú, gồm: Không gian quảng bá du lịch, bản sắc ẩm thực độc đáo - tôn vinh và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo của An Giang và các địa phương; thế giới sản phẩm OCOP với hàng trăm sản phẩm OCOP và hàng hóa tiêu biểu chất lượng cao và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được tổ chức hằng đêm để phục vụ người dân và du khách thập phương./.