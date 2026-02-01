4 ngày nghỉ Tết có trên 8.300 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế

Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu hơn 39.200 lượt bệnh nhân. Các bác sĩ thực hiện hơn 2.200 ca phẫu thuật, trong đó có 407 ca cấp cứu.



Cũng trong 24 giờ qua, có 2.011 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế. Tổng hợp 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ), có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường và mổ đẻ tại các cơ sở y tế.



Tổng lượng máu dự trữ phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế đến trưa mùng 2 Tết là 19.857 đơn vị. Trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, nhiều người dân đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.



Theo báo cáo, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 2.876 người; số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.189 lượt.



Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 262 người; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 1.253 người. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua là 21 người, trong đó tử vong trước viện 8 người, tử vong tại viện 3 người và tiên lượng tử vong xin về 10 người.



Trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 66 trường hợp; tổng hợp 4 ngày là 267 trường hợp. Số nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 34 trường hợp; tổng hợp 4 ngày nghỉ Tết là 141 trường hợp.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, từ 11 giờ 30 ngày 17/2 đến 11 giờ 30 ngày 18/2, sốt xuất huyết ghi nhận 144 trường hợp, không có ca tử vong, giảm 139 trường hợp so với ngày trước đó.



Bệnh tay chân miệng ghi nhận 134 trường hợp, không có ca tử vong, giảm 31 trường hợp so với ngày trước đó.



Bệnh sởi ghi nhận 14 trường hợp, không có ca tử vong, tăng 5 trường hợp so với ngày trước đó.



Các dịch bệnh như bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận trường hợp mắc. Các bệnh khác ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung.



Theo Bộ Y tế, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành Y tế cơ bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đến 12 giờ ngày 18/2 và trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 18/2, không ghi nhận phản ánh về việc thiếu thuốc trong phòng và điều trị bệnh trên cả nước./.