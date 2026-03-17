4 chuyến bay đến Cát Bi chuyển hướng hạ cánh do UAV uy hiếp an ninh, an toàn bay

Sân bay Cát Bi. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, tối 15/3, theo ghi nhận của đài chỉ huy, khi chuyến bay VJC280 hạ cánh đã phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) ở vị trí cách điểm chạm bánh khoảng 8km, ở độ cao khoảng 300m, di chuyển ngang qua đường bay.

Cùng thời điểm, tổ bay của chuyến HVN1180 quan sát thấy một vật thể lạ phát sáng trong khu vực cất hạ cánh.



Sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng đã triển khai phương án xử lý khẩn cấp, đồng thời yêu cầu các máy bay đang đến khu vực giảm tốc và chờ hướng dẫn. Cụ thể, các chuyến bay như HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188 sau khi bay chờ đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Nội Bài. Ngoài ra, 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay.



Sau sự cố, đến sáng 16/3, khi được xác nhận khu vực an toàn, hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được khôi phục.



Ngành hàng không khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng UAV, flycam trong khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận khi chưa được cấp phép.



Đại diện Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh: “Chỉ một phút sử dụng sai quy định có thể khiến hàng trăm hành khách đối mặt rủi ro an toàn, gây thiệt hại lớn cho hãng hàng không và người đi lại, đồng thời người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ”,



Vừa qua, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng liên tiếp xảy ra các vụ UAV xâm nhập trái phép vào vùng trời tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh. Các thiết bị bị phát hiện ở cự ly từ 3 -12 hải lý, độ cao khoảng 1.000 - 3.800 feet, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực tiếp với tàu bay.



Ngay trong ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết) ghi nhận 2 vụ UAV hoạt động trái phép, khiến 17 chuyến bay phải bay chờ, 1 chuyến phải chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 15 chuyến chờ khởi hành. Tiếp đó, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 Tết) xảy ra thêm 2 vụ việc liên quan UAV hoặc vật thể bay tương tự, làm 18 chuyến bay phải bay chờ, 4 chuyến chuyển sân bay dự bị và 14 chuyến chờ khởi hành.

Tổng cộng hơn 50 chuyến bay bị ảnh hưởng, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và đe dọa nghiêm trọng an toàn bay trong giai đoạn cao điểm./.