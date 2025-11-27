'Vua nha đam' được vinh danh Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Lễ trao giải Sao Đỏ 2025: Ông Nguyễn Văn Thứ và GC Food được ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp trong ngành nông sản và thực phẩm.

Đây là lần thứ ba liên tiếp ‘vua nha đam’ nhận giải thưởng này, khẳng định sự đổi mới sáng tạo, tầm nhìn chiến lược và những đóng góp to lớn của ông và GC Food trong việc phát triển nông sản Việt.



Kể từ khi sáng lập GC Food vào năm 2011, ông Nguyễn Văn Thứ đã kiên định với một mục tiêu rõ ràng là mang sản phẩm nông sản Việt Nam ra thế giới. Dưới sự lãnh đạo của ông, GC Food đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những doanh nghiệp nông sản hàng đầu tại Việt Nam.



Đặc biệt, sản phẩm nha đam và thạch dừa của GC Food không chỉ nổi bật tại thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang 27 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU…

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm G.C (GC Food) được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ.

“Nhìn lại hành trình của GC Food, tôi cảm thấy rất tự hào về những gì chúng tôi đã làm được. Tuy nhiên, vinh danh lần thứ ba tại Giải thưởng Sao Đỏ không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân tôi mà còn là sự công nhận dành cho tất cả các nhân viên, đối tác và bà con nông dân đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi không chỉ sản xuất sản phẩm chất lượng cao mà còn cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch GC Food chia sẻ.



GC Food đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025. Doanh thu thuần của công ty đạt khoảng 526 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 79,5 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024. Công ty đã hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 9 tháng, một thành tựu ấn tượng thể hiện chiến lược phát triển đúng đắn của GC Food.

Ông Nguyễn Văn Thứ cùng các thành viên ban lãnh đạo GC Food tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức đối với môi trường và biến đổi khí hậu, GC Food luôn đặt phát triển bền vững làm ưu tiên hàng đầu. Công ty đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2024, với cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp). GC Food không chỉ giảm tiêu thụ nước và năng lượng mà còn cam kết giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sang bao bì thân thiện với môi trường.

“Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp phát triển lâu dài”, ông Thứ cho biết.

Giải thưởng không chỉ là ghi nhận nỗ lực cá nhân của ông Thứ, mà còn là niềm tự hào cho tất cả nhân viên GC Food, những người đã đồng hành và cống hiến trong hành trình phát triển công ty.

Một trong những sáng kiến đặc biệt của GC Food là việc triển khai mô hình nông nghiệp tuần hoàn, trong đó các nhà máy của công ty tái sử dụng nước và sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm để giảm thiểu lãng phí. Phụ phẩm từ sản phẩm nha đam được tận dụng để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, quay trở lại phục vụ cho đồng ruộng, giúp giảm thiểu chi phí và bảo vệ môi trường.

GC Food xây dựng một văn hóa doanh nghiệp hạnh phúc, nơi người lao động không chỉ được chăm lo đầy đủ về vật chất mà còn được hỗ trợ tinh thần, tạo dựng một môi trường làm việc đoàn kết và gắn bó.

Gian hàng của GC Food tại sự kiện với các sản phẩm nha đam, thạch dừa của GC Food được xuất khẩu đến 27 quốc gia.

Công ty đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ nông dân về kỹ thuật canh tác và đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Theo ông Nguyễn Văn Thứ, sản xuất không chỉ vì lợi ích của công ty, mà còn vì người nông dân và cộng đồng. Văn hóa “One Team, One Dream” đã trở thành yếu tố then chốt giúp GC Food duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, tạo động lực cho đội ngũ nhân viên và đối tác cùng hướng tới mục tiêu chung.

Ngoài những thành tựu trong sản xuất và kinh doanh, GC Food còn chú trọng đến việc hỗ trợ bà con nông dân, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, công ty đã kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ bằng các nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời cam kết duy trì thu mua nguyên liệu ổn định. GC Food cũng sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ như cung cấp cây giống nha đam, hỗ trợ kỹ thuật và các giải pháp tái sản xuất cho bà con sau mưa lũ.



Với những thành tựu đáng ghi nhận trong kinh doanh và cam kết phát triển bền vững, GC Food tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Sao Đỏ 2025, mở ra cơ hội để công ty tiếp tục khẳng định vị thế của mình không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa nông sản Việt Nam vươn xa ra thế giới./.