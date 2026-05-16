35 vạn người tham gia lớp học “Bình dân học vụ số” trực tuyến

Lớp học được kết nối tới hơn 350 điểm cầu, thu hút khoảng 350.000 người tham gia. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Ngày 16/5, Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Bình dân học vụ số” trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng; trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, tin giả, luận điệu xuyên tạc; xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho người dân tại toàn bộ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.



Lớp học được kết nối tới hơn 350 điểm cầu, thu hút khoảng 350.000 cán bộ, đoàn viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia. Tại lớp học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và chuyển đổi số (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Tiến sỹ Lê Quỳnh Mai, giảng viên khoa Luật (Học viện An ninh Nhân dân) truyền đạt về các chuyên đề: Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững niềm tin với Đảng; an ninh mạng, phòng, tránh lừa đảo trên mạng xã hội.



Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên Thiệu Minh Quỳnh cho biết, hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả, an toàn các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.



Tham dự lớp học tại điểm cầu phường Trần Lãm, ông Vũ Tất Hưng (tổ 6, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cho biết, qua lớp học ông đã được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng và cách phân biệt thông tin chính thống với các tin đồn thất thiệt. Những lớp học trực tuyến như thế này rất thiết thực với người dân, nhất là người cao tuổi, giúp mọi người chủ động tự bảo vệ mình và tương tác an toàn hơn trên môi trường số.



Thời gian qua, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã duy trì hiệu quả 686 đội hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” với sự tham gia của trên 30.000 đoàn viên có kiến thức công nghệ thông tin. Các đội hình này thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích số. Đặc biệt, các lớp “Bình dân học vụ số” trực tuyến đã được triển khai tới 100% thôn, tổ dân phố, thu hút gần 2 triệu lượt tham dự./.