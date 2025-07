30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Khẳng định vai trò gắn kết và thúc đẩy hợp tác khu vực

Đại sứ Phái đoàn Indonesia tại ASEAN, Derry Aman trả lời phỏng vấn. Ảnh: Minh Thái - Vietnam+

Theo Đại sứ Derry Aman, Việt Nam đã nổi lên như một thành viên tích cực và xây dựng của ASEAN. Kể từ khi gia nhập tổ chức này vào năm 1995, Việt Nam luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc cốt lõi của ASEAN về đoàn kết, đồng thuận và khả năng tự cường khu vực. Vai trò lãnh đạo của Việt Nam đặc biệt được thể hiện rõ trong các nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN, đều được đánh dấu bằng sự chuyên nghiệp và chương trình nghị sự hướng tới tương lai. Vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong các nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN - đặc biệt là năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đặt ra những thách thức toàn cầu chưa từng có, đã được công nhận rộng rãi về hiệu quả và trọng tâm duy trì hợp tác khu vực bất chấp đại dịch. Những đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, hội nhập kinh tế và ngoại giao chủ động tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu được các quốc gia thành viên đánh giá cao.

Đại sứ Derry Aman khẳng định Việt Nam cũng đóng vai trò chủ chốt trong Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Sáng kiến thành lập Diễn đàn Tương lai ASEAN vào năm 2024 của Việt Nam rất kịp thời - chiến lược giúp định hình tương lai của ASEAN và góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung về một ASEAN kiên cường, đoàn kết và hướng tới tương lai hơn.

Theo ông, Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột: Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội. Sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các cơ chế đối thoại khu vực, cách tiếp cận mang tính xây dựng đối với các vấn đề nhạy cảm trong khu vực và hội nhập kinh tế ngày càng tăng với các quốc gia thành viên ASEAN, đã góp phần nâng cao năng lực tập thể và khả năng phục hồi của ASEAN. Theo quan điểm của Indonesia, Việt Nam là một đối tác có giá trị trong việc định hình một ASEAN gắn kết, chủ động thích ứng và hướng tới người dân hơn.

Đề cập đến hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN 30 năm qua, Đại sứ Derry Aman cho biết hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và bao trùm. Cả hai nước đều ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, hợp tác khu vực và tầm quan trọng của một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong những năm qua, Indonesia và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ trong các ưu tiên chính của ASEAN, bao gồm hợp tác hàng hải, hội nhập kinh tế, phát triển bền vững và hành động vì khí hậu.

Ông nhấn mạnh đến cam kết của hai nước duy trì sự thống nhất của ASEAN, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng. Ở Biển Đông, Indonesia và Việt Nam luôn ủng hộ đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Lập trường chung này phản ánh cam kết rộng lớn hơn đối với ổn định và ngoại giao khu vực. Cụ thể, cả Indonesia và Việt Nam đều ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đặc biệt là liên quan đến Biển Đông.

Đại sứ Derry Aman nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa Indonesia và Việt Nam đã mở rộng ra ngoài phạm vi song phương, hướng tới hợp tác khu vực và toàn cầu.

Ông nhắc lại chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, tới Indonesia vào tháng 3/2025 càng khẳng định sức mạnh của mối quan hệ này. Chuyến thăm đã khơi dậy cam kết mới nhằm nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh mong muốn của cả hai nước trong việc xây dựng một mối quan hệ đối tác gắn kết, tự cường và hướng tới tương lai hơn.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Derry Aman đánh giá Indonesia và Việt Nam có tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, kết nối số, an ninh lương thực và nông nghiệp, kinh tế biển bền vững, an ninh hàng hải và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Những lĩnh vực này đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chung của cả hai nước nhằm đạt được tầm nhìn chung trở thành các nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.

Theo ông, hai nước cũng có tiềm năng hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp. Việc thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất của Samsung tại Đông Nam Á, đặt tại Việt Nam, định vị Việt Nam là một nhân tố chủ chốt trong bối cảnh viện trợ phát triển chính thức (FDI) của khu vực. Sự phát triển này mở rộng hơn nữa cánh cửa hợp tác giữa chính phủ, ngành công nghiệp và các viện nghiên cứu, cho phép Việt Nam xây dựng năng lực công nghiệp mạnh mẽ hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở cấp độ khu vực, Indonesia và Việt Nam có thể cùng nhau đóng góp vào việc nâng cao năng lực của ASEAN trong giải quyết các thách thức mới nổi như kinh tế số, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Indonesia cũng mong muốn Việt Nam tiếp tục vai trò tích cực của mình trong ASEAN, đặc biệt là trong việc hỗ trợ thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Với nền kinh tế năng động, kinh nghiệm ngoại giao và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, Đại sứ Derry Aman cho rằng Việt Nam có vị thế tốt để đóng vai trò tích cực trong việc định hình tương lai của ASEAN trong những thập kỷ tới. Bằng cách khai thác những ưu tiên chung và lợi thế so sánh này, Indonesia và Việt Nam có thể trở thành động lực chính cho một ASEAN tự cường, đổi mới và sẵn sàng cho tương lai.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Indonesia, Đại sứ Derry Aman gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Ông nhấn mạnh hành trình của Việt Nam trong ASEAN là minh chứng đáng chú ý cho sức bật, tầm nhìn và sự tận tâm kiên định vì hòa bình và thịnh vượng khu vực. Trong bối cảnh Indonesia và Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trong ASEAN, Indonesia mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước và vì một Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng hơn. Ông bày tỏ Indonesia tự hào được sát cánh cùng Việt Nam với tư cách là đối tác ASEAN, chung tay vì lợi ích chung của khu vực. Mong rằng tình hữu nghị giữa hai quốc gia và đại gia đình ASEAN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ tới./.