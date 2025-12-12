30 năm quan hệ Việt Nam - Paraguay: Mở rộng triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại và văn hoá

Bà María Del Carmen Pérez, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Paraguay tại Lễ khánh thành Văn phòng Lãnh sự danh dự của Việt Nam ở Asunción. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại buổi lễ với sự tham dự của Bộ trưởng Ngôn ngữ Paraguay Javier Viveros, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/5/1995, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát triển. Dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Paraguay vẫn chia sẻ nhiều điểm tương đồng: hai quốc gia đều có thế mạnh về nông nghiệp, sở hữu nền kinh tế năng động và có những người dân kiên cường.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ vinh hạnh trước sự tham dự của đông đảo các đại diện của Paraguay tại lễ kỷ niệm, từ đại diện của chính phủ tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông và giới học thuật, phản ánh tiềm năng hợp tác phong phú giữa hai nước. Đại sứ đánh giá cao những thành tựu của Paraguay trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, đặc biệt trong chăn nuôi và phát triển năng lượng bền vững khi có tới 97% điện năng đến từ nguồn năng lượng tái tạo. Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng cho biết Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, có thể trở thành đối tác chiến lược hỗ trợ Paraguay mở rộng hiện diện tại thị trường khu vực.

Về hợp tác giữa hai nước trong tương lai, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho rằng hai bên còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác về thương mại – đầu tư, khi thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử có thể bổ trợ cho ưu thế của Paraguay về nông nghiệp và năng lượng sạch. Cũng theo Đại sứ, hai nước có thể tiếp tục tận dụng các cơ chế như khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) mà Paraguay là thành viên cũng như các tổ chức đa phương khác để củng cố hợp tác.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đặc biệt đánh giá cao vai trò của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Paraguay, bà María Del Carmen Pérez, trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước và đóng góp vào việc tổ chức sự kiện 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Asuncion, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng đã có buổi làm việc với Tổng vụ trưởng Chính sách Đa phương trực thuộc Bộ Ngoại giao Paraguay, bà Nimia Da Silva Boschert, để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế và thương mại, đặc biệt tại các diễn đàn đa phương và khu vực như Liên hợp quốc và Mercosur.

Trong buổi gặp mặt Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Paraguay (PCP) Najeeb Amado thông báo kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng vào tháng 5/2026, đồng thời bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức các khóa học lý luận chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư PCP Najeeb Amado đánh giá cao quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam cũng như những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về mối quan hệ Việt Nam - Paraguay, Bộ trưởng Ngôn ngữ Viveros ca ngợi những kết quả mà hai nước đã đạt được, đặc biệt trong đối thoại chính trị và những hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Ngoài ra, trao đổi thương mại song phương cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi hợp tác văn hoá – học thuật dù còn khiêm tốn nhưng cũng đã giúp thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Đánh giá về triển vọng thời gian tới, Bộ trưởng Viveros nhận định cơ hội hợp tác giữa hai nước rất rộng mở, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và văn hoá. Theo ông, kinh nghiệm phát triển du lịch của Việt Nam có thể hỗ trợ hiệu quả cho Paraguay. Việt Nam hiện là một trong những nước nhập khẩu lớn sắt thép, lĩnh vực có thế mạnh của công nghiệp luyện kim Paraguay. Về phần mình, Paraguay xuất khẩu sang Việt Nam thịt bò, bông, đậu tương và ngô; đồng thời nhập khẩu giày dép, lốp xe và sản phẩm điện tử từ Việt Nam.

Bộ trưởng Viveros cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng chưa khai thác trong các ngành thực phẩm, công nghệ nông nghiệp – viễn thông, năng lượng tái tạo và chế biến. Hai bên có thể đẩy mạnh trao đổi học thuật, học bổng và hoạt động nghệ thuật, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước./.