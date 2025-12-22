30 kỳ thủ hàng đầu châu Á tranh tài tại Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế

Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các kỳ thủ tham gia Giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải do Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group sáng lập và tài trợ, sau 6 mùa tổ chức đã khẳng định là sân chơi cờ tướng có uy tín, chất lượng chuyên môn cao, quy mô ngày càng mở rộng. Năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ 7, giải tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đề cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong công tác tổ chức và thi đấu; đồng thời, thể hiện định hướng đồng hành của doanh nghiệp với hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là các môn thể thao trí tuệ, góp phần tạo không gian thi đấu chuyên nghiệp cho kỳ thủ và khán giả. Giải năm nay đánh dấu bước tiến vượt bậc về quy mô và chất lượng chuyên môn khi có sự tham gia của 30 kỳ thủ trong nước và quốc tế, trong đó có 11 danh thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ tướng như Trung Quốc, Malaysia, Singapore... cùng 19 danh thủ hàng đầu Việt Nam.

Đại biểu thực hiện nghi thức đánh cờ khai mạc Giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Với tổng giải thưởng lên đến 30.000USD cùng thể thức tranh tài chuyên nghiệp, giải hứa hẹn sẽ là đấu trường của những bản lĩnh thép, nơi tôn vinh nước cờ tinh hoa nhất của trí tuệ.

Ông Lâm Quan Hào, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á nhận định, giải quy tụ nhiều cao thủ cờ tướng hàng đầu châu Á, góp phần thúc đẩy phong trào và sự phát triển của cờ tướng trong khu vực.

Các kỳ thủ tranh tài tại Giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao, Trưởng Ban Tổ chức giải cho rằng, việc đăng cai giải đấu còn tạo điểm nhấn cho hoạt động thể thao trí tuệ, gắn với định hướng phát triển văn hóa - du lịch của thành phố.

Dịp này, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế, đơn vị thành viên của FUTA Group, tham gia đồng tài trợ và bổ sung cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị 22.000 USD, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và khích lệ tinh thần thi đấu của các kỳ thủ.

Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần VII diễn ra đến ngày 28/12./.