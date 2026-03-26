28 gương mặt trẻ làm nên dấu ấn Quảng Ninh năm 2025

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao biểu trưng vinh danh 20 gương mặt Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Đây là ngày hội lớn của tuổi trẻ vùng Mỏ, diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Tám gương mặt trẻ tiêu biểu và 20 tài năng trẻ năm 2025 là những điển hình xuất sắc trong các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh trật tự, thể thao và hoạt động xã hội, là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ Quảng Ninh trong thời kỳ mới. Mỗi cá nhân được tuyên dương dù ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng đều là những câu chuyện đẹp về nghị lực, tinh thần sáng tạo và ý chí làm chủ khoa học công nghệ. Trong đó, nổi bật có Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ (gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025) và doanh nhân trẻ Đặng Duy Thịnh.

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Từ mốc son lịch sử năm 1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ thanh niên cách mạng đã không ngừng cống hiến, trưởng thành, từ những tấm gương tiêu biểu như đồng chí Lý Tự Trọng đến thế hệ thanh niên trong giai đoạn đổi mới, hội nhập hôm nay.

Phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn kế thừa và lan tỏa phẩm chất “Kỷ luật và đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những nỗ lực của các bạn trẻ, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Thành tích hôm nay là nền tảng để tiếp tục vươn lên, chứ không phải là điểm dừng. Các bạn không được tự bằng lòng, không ngủ quên trên thành tích; đã nỗ lực càng phải nỗ lực hơn, đã có kết quả càng phải phấn đấu cao hơn. Mỗi người cần tiếp tục rèn đức, luyện tài, giữ gìn sự khiêm tốn, tinh thần ham học hỏi và khát vọng cống hiến; không ngừng vượt qua chính mình để tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội; đồng thời trở thành những hạt nhân lan tỏa điều tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong toàn tỉnh. Với mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tài năng trẻ, ngày càng trở nên cấp thiết. Thanh niên Quảng Ninh phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, chủ động làm chủ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và mạnh dạn khởi nghiệp, xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó tại địa phương và đơn vị./.