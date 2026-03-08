2 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp vẫn ghi nhận sự bứt phá

Dây chuyền sản xuất của Công ty Honda Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Văn II. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2026 ước giảm 18,4% so với tháng trước và tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 2/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành chế biến, chế tạo tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng giảm 5,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,6%; sản xuất và phân phối điện giảm 4,5%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, IIP ước tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,5%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng 9,1%), đóng góp 8,9 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,3% (cùng kỳ năm 2025 tăng 4,3%), đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,1% (cùng kỳ năm 2025 tăng 12,9%), đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5,4% (cùng kỳ năm 2025 giảm 5,2%), làm tăng 0,9 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Cục Thống kê cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 33,1%; sản xuất kim loại tăng 27,9%; sản xuất đồ uống tăng 20,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 20,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 20,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 20,1%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa... tăng 13,4%...

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm so với cùng kỳ năm trước: Khai thác than cứng và than non giảm 3,4%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 2,7%.

Về chỉ số sản xuất công nghiệp của các địa phương trong 2 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: Xi măng tăng 30,5%; sơn hóa học tăng 27,5%; thép thanh, thép góc tăng 25,7%; thủy hải sản chế biến tăng 24,8%; ô tô tăng 24,0%; xe máy tăng 22,5%; bia tăng 18,1%; linh kiện điện thoại tăng 15,4%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Phân Ure giảm 16,7%; than sạch giảm 6,1%...

Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/02/2026 tăng 0,2% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,0% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,1% so với tháng trước và giảm 3,0% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,2% và giảm 0,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,3% và tăng 5,9%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,0% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,2% và tăng 4,1%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1 và tăng 2,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,1% và tăng 4,3%.

Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, Cục Thống kê đề xuất các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm các ngành công nghiệp có lợi thế.

Dây chuyền sản xuất điện tử tại Công ty Suntech – Cụm công nghiệp Thanh Vân. Ảnh: Việt Hùng – TTXVN

Cùng với đó, ưu tiên phát triển, làm chủ công nghệ mới, các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới nổi như chíp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, xanh, bền vững. Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực trong nước.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, sản xuất công nghiệp đã xuất hiện nhiều điểm sáng rõ nét hơn, thể hiện đà phục hồi tương đối vững chắc. Tuy nhiên, các khó khăn mang tính cơ cấu và thị trường vẫn hiện hữu, đòi hỏi tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ đồng bộ nhằm củng cố đà phục hồi và nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp trong thời gian tới./.