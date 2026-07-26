18 năm Hiệp hội Kansai: Giữ lửa văn hóa Việt và lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái"

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn và đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản cùng đông đảo bà con kiều bào khu vực Kansai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Mở đầu chương trình là Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ trong không khí trang nghiêm. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình cũng nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai trong suốt 18 năm qua, khẳng định hiệp hội là điểm tựa của cộng đồng người Việt tại Kansai, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tổng lãnh sự nhấn mạnh buổi tọa đàm với chủ đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản", diễn ra trong không khí cả nước và kiều bào ở nước ngoài đang hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Đây là dịp để mỗi người Việt Nam thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với đất nước; đồng thời tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương.

Kiều bào tại Kansai biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Hiệp hội người Việt vùng Kansai. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao vai trò của hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chăm lo đời sống bà con kiều bào và tích cực hướng về quê hương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ban Chấp hành hiệp hội, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, đã điểm lại chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển của hiệp hội. Từ một tổ chức cộng đồng, hiệp hội đã trở thành mái nhà chung của người Việt tại Kansai, triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Bà khẳng định hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường các hoạt động hướng về quê hương và đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, trao đổi nhiều giải pháp nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, hội nhập; giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các hội đoàn trong việc hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Lê Thương cho biết chặng đường 18 năm của hiệp hội là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của nhiều thế hệ cán bộ, hội viên và bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Kansai. Theo bà, trong thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm hơn tới thế hệ trẻ, tăng cường dạy và học tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc, đồng thời hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Hiệp hội cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp với các hội đoàn người Việt Nam trên toàn Nhật Bản, các cơ quan đại diện Việt Nam và chính quyền địa phương nhằm xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã được các nghệ sĩ cùng bà con trong cộng đồng biểu diễn. Những ca khúc, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc không chỉ tạo không khí vui tươi, ấm áp cho chương trình mà còn thể hiện tình cảm gắn bó của kiều bào với quê hương, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai vì có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và các hoạt động hướng về quê hương.

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu và một số địa phương, các đại biểu cùng bà con cộng đồng người Việt Nam vùng Kansai đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới đồng bào bị ảnh hưởng, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay ủng hộ nhân dân vùng thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam trong và ngoài nước.

Khép lại chương trình, các đại biểu khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Kansai ngày càng đoàn kết, phát triển bền vững, luôn hướng về quê hương và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản./.