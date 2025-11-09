17 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Ngày 11/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Lễ khởi công được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút, kết nối 14 điểm cầu trên cả nước.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự tại điểm cầu An Giang; Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự tại điểm cầu Điện Biên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự tại điểm cầu Lâm Đồng; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự tại điểm cầu Tuyên Quang; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu Lạng Sơn; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự tại điểm cầu Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự tại điểm cầu Lào Cai; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự tại điểm cầu Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu Sơn La; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại buổi lễ, các tỉnh, thành phố khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Trước đó, đã có 28 trường được khởi công và đang thi công.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của bão số 13, các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có thể không tổ chức được lễ khởi công trực tiếp, nhưng vẫn kết nối trực tuyến, sẵn sàng khởi công tại chỗ ngay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư cho 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.

Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một ngày, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026–2027.



Theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận 81-TB/TW, cả nước có 248 xã biên giới đất liền được quy hoạch đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học Cơ sở trong giai đoạn 2025-2028.



Trước khi diễn ra lễ khởi công đồng loạt, từ tháng 7/2025 đến nay, một số địa phương đã tổ chức khởi công các trường học theo chủ trương này.



Trong năm 2025, UBND tỉnh Điện Biên triển khai dự án xây 9 trường. Trong đó, Trường Liên cấp Tiểu học – Trung học Cơ sở xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) là công trình đầu tiên được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ khởi công vào ngày 27/7. Công trình có tổng mức đầu tư 228,5 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026, đáp ứng chỗ học và nội trú cho hơn 1.000 học sinh vùng biên. Tiếp đó, một số trường tại Điện Biên cũng đã khởi công như Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Núa Ngam, xã Sam Mứn và xã Nà Bùng.



Tại Nghệ An, trong số 10 trường nội trú liên cấp được Trung ương phê duyệt đầu tư trong năm 2025, đến nay, trường tại xã Na Ngoi đã chính thức khởi công. Đối với 9 trường còn lại tại các xã biên giới như Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn..., Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào hôm nay - 9/11.



UBND thành phố Huế cũng đã tổ chức triển khai 2 dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã A Lưới 3, xã A Lưới 4. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết: Dự án nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và UBND thành phố Huế cam kết chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ năm học 2026 - 2027.

