160 nhà khoa học quốc tế dự Hội nghị Sinh học tại Quy Nhơn

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, sự kiện không chỉ là nơi để các nhà khoa học trẻ chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về những thách thức trong nghiên cứu, mà còn là cơ hội tiếp cận thông tin từ các cơ quan tài trợ trong và ngoài nước thông qua các báo cáo. Những cơ hội hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp thế hệ nghiên cứu trẻ phát triển sự nghiệp và đóng góp cho sự tiến bộ khoa học trong tương lai.

Với chủ đề “Từ kết nối đến hợp tác”, sự kiện năm nay ghi nhận 14 báo cáo tại phiên toàn thể, hơn 85 báo cáo tham luận và báo cáo poster, được phân bổ vào 4 tiểu ban khoa học: Sinh học thực vật, Vi sinh vật học, Sinh học người và Động vật học. Các nội dung được sắp xếp theo hướng từ nghiên cứu cơ bản đến định hướng ứng dụng và ứng dụng thực tiễn, phản ánh sự đa dạng trong lĩnh vực khoa học sự sống.

Tại sự kiện, các đại biểu không chỉ trình bày kết quả nghiên cứu mà còn trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác trong nhiều mảng của sinh học hiện đại, tập trung vào: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong công nghệ sinh học thực vật; Vai trò, sự đa dạng của vi sinh vật trong giải quyết thách thức toàn cầu về an ninh lương thực, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe; Ứng dụng OMICS, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm cải thiện sức khỏe con người, an toàn thực phẩm và môi trường.