160 nhà khoa học quốc tế dự Hội nghị Sinh học tại Quy Nhơn
Theo Ban Tổ chức, sự kiện không chỉ là nơi để các nhà khoa học trẻ chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về những thách thức trong nghiên cứu, mà còn là cơ hội tiếp cận thông tin từ các cơ quan tài trợ trong và ngoài nước thông qua các báo cáo. Những cơ hội hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp thế hệ nghiên cứu trẻ phát triển sự nghiệp và đóng góp cho sự tiến bộ khoa học trong tương lai.
Với chủ đề “Từ kết nối đến hợp tác”, sự kiện năm nay ghi nhận 14 báo cáo tại phiên toàn thể, hơn 85 báo cáo tham luận và báo cáo poster, được phân bổ vào 4 tiểu ban khoa học: Sinh học thực vật, Vi sinh vật học, Sinh học người và Động vật học. Các nội dung được sắp xếp theo hướng từ nghiên cứu cơ bản đến định hướng ứng dụng và ứng dụng thực tiễn, phản ánh sự đa dạng trong lĩnh vực khoa học sự sống.
Tại sự kiện, các đại biểu không chỉ trình bày kết quả nghiên cứu mà còn trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác trong nhiều mảng của sinh học hiện đại, tập trung vào: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong công nghệ sinh học thực vật; Vai trò, sự đa dạng của vi sinh vật trong giải quyết thách thức toàn cầu về an ninh lương thực, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe; Ứng dụng OMICS, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm cải thiện sức khỏe con người, an toàn thực phẩm và môi trường.
Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Sự kiện năm nay không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo mà còn hướng đến việc thúc đẩy ứng dụng các thành tựu sinh học trong y dược, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đặc biệt, sự hiện diện và những báo cáo khoa học của các nhà khoa học quốc tế uy tín chính là minh chứng sinh động cho chất lượng và uy tín học thuật của sự kiện, góp phần nâng cao vị thế của ngành sinh học Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.
Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài mong muốn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp cho việc xây dựng đề án Trung tâm Công nghệ Sinh học trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Những ý kiến quý báu của các nhà khoa học sẽ giúp tỉnh định hình rõ những công việc cần làm, những nội dung cần chú trọng để phát triển ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất, đời sống, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Đây là lần thứ 8 chuỗi sự kiện “Gặp gỡ Quy Nhơn: Hội nghị Quốc tế Sinh học” được tổ chức tại Trung tâm ICISE khẳng định vị thế là một diễn đàn khoa học có uy tín quốc tế. Các trao đổi học thuật tại đây được đánh giá là yếu tố then chốt cho sự thành công của nhiều nhà nghiên cứu, từ giai đoạn khởi đầu sự nghiệp cho đến quá trình phát triển chuyên môn lâu dài trong lĩnh vực sinh học hiện đại./.